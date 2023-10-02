Теперь белоруски получают декретное пособие, даже если выходят на полный рабочий день – Ленчевская

Алена Сырова, СТВ: Была недавно информация, поправьте меня, если я не права, раньше женщины, когда выходили из декрета, то не могли получать в полной мере эти пособия.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Совершенно. Теперь это так: если выходит женщина на полный рабочий день, на полную ставку, она получает половину этого пособия все эти три года, пока находится в декретном отпуске. Если она выходит на работу на полставки, она полностью получает это пособие. Если вы думаете, что государству так просто выплачивать эти деньги, нет. Но для государства очень важно решать демографическую проблему. Тот же Президент наш сказал: нам надо много белорусов – и это основа нашего суверенитета. А для нас демографическая безопасность – это важнейшая составляющая национальной безопасности в целом. И мы готовы идти на различные социальные выплаты для того, чтобы нас, белорусов, становилось больше. Наша супермера – семейный капитал. Сегодня все семьи с тремя детьми получают семейный капитал. И Президент на Послании заострил внимание на том, что, к великому сожалению, есть социальные семьи, которые, возможно, те деньги, пособия, полученные на своих детей, тратят не совсем на те нужды, на которые должны тратить.