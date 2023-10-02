В Минске чествовали работников МЧС, которые приняли участие в уборочной кампании 2023-го

Новости Беларуси. Не только помогают людям, но и убирают урожай. В Минске сегодня, 2 октября, чествовали спасателей, которые приняли участие в уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно сотрудники ведомства в свободное от несения службы время вносят свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности. В 2023 году почти 140 работников МЧС на период жатвы стали комбайнерами, водителями и операторами зерносушильных комплексов. Им удалось намолотить, перевезти и высушить более 130 тысяч тонн зерна. Рекордсмены, намолотившие больше тысячи тонн культур, получили из рук главы ведомства почетные грамоты и благодарности.

Николай Бабарикин, водитель Круглянского РОЧС:

Я уже работаю пять лет, работаю на автомобиле МАЗ, перевожу зерно. Мой рекорд в этом году – 2 350. Что привлекло? Отец показал мне, как это делается, что делается. Старался соответствовать отцу.

Максим Манюк, мастер-спасатель Кобринского РОЧС:

Вырос у бабушки в деревне, всегда была в душе ближе техника, но так сложилось, что решил свою жизнь посвятить спасению людей и безопасности. Пригласили четыре года назад на уборочную. Решил себя попробовать – понравилось. Четвертый сезон работаю. Каждый раз все больше и больше намолачиваем.

Спасатели не только трудились в полях, но и отвечали за пожарную безопасность в ходе уборочной. Работники МЧС дежурили там, где работали комбайны, а также участвовали в подготовке техники, мест хранения и напоминали правила безопасности. Однако без пожаров в местах жатвы в этом году не обошлось.