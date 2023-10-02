Новости Беларуси. Орден Матери вручат 227 жительницам Беларуси. Александр Лукашенко 2 октября подписал Указ, в котором названы фамилии женщин, удостоенных высокой награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они живут в разных уголках нашей страны. И у каждой из них – пять и более детей.