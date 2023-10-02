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Орден Матери вручат 227 жительницам Беларуси

02 октября 2023 17:17
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Новости Беларуси. Орден Матери вручат 227 жительницам Беларуси. Александр Лукашенко 2 октября подписал Указ, в котором названы фамилии женщин, удостоенных высокой награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они живут в разных уголках нашей страны. И у каждой из них – пять и более детей.

Орден Матери вручат 227 жительницам Беларуси-1

Причем семейное благополучие не влияет на карьерный рост. Среди награжденных не только домохозяйки, но и работницы промышленных и агропромышленных предприятий, строительной отрасли, банков, транспортной и туристической сферы, ЖКХ, дорожного, лесного хозяйства, потребкооперации, торговли и связи, учреждений образования, здравоохранения, культуры, Следственного комитета и индивидуальные предприниматели.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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