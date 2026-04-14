В Минске стартовал финал международной олимпиады по анестезиологии, реаниматологии и неотложной медицине

В медицине бывают моменты, когда отточенное мастерство и холодный рассудок значат гораздо больше, чем сухие строки в учебниках. Именно такую проверку на прочность сегодня проходят будущие врачи. Речь о финале международной олимпиады «Операция: спасение», который проходит в Минске. Будущие анестезиологи и реаниматологи демонстрируют свое мастерство: после теории – время практики, где в симуляционных центрах проверяют готовность к экстренным вызовам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Условия максимально приближены к реальности: крики, стресс и отсчет секунд. Задача участников – буквально вытащить с того света девушку, на которую наехала машина. Студенты должны мгновенно определить стратегию лечения пациента, поступившего по скорой. В распоряжении будущих врачей все то же самое, что и в настоящей реанимации: от капельниц и систем подачи кислорода до современных дефибрилляторов и мониторов слежения.

Ольга Светлицкая, председатель судейской коллегии:

Профессия врача – анестезиолога-реаниматолога очень сложная. И вот люди, которые работают в этой специальности, они должны обладать рядом особенных характеристик, личностных. Сюда входит высокий уровень стрессоустойчивости и самообладания, умение быстро принимать решения. Вообще умение принимать решения, потому что они должны быть готовы принять решения, которые повлияют на жизнь человека, который перед ними, их пациента. Масштаб соревнований растет: в этом году олимпиада проходит уже во второй раз. За кубок борются 10 сильнейших команд из медицинских вузов Беларуси и России. Для ребят это не просто конкурс, а возможность обменяться опытом и проверить себя в условиях, с которыми они столкнутся на первом же дежурстве.