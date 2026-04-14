В Минске стартовал финал международной олимпиады по анестезиологии, реаниматологии и неотложной медицине
В медицине бывают моменты, когда отточенное мастерство и холодный рассудок значат гораздо больше, чем сухие строки в учебниках. Именно такую проверку на прочность сегодня проходят будущие врачи. Речь о финале международной олимпиады «Операция: спасение», который проходит в Минске. Будущие анестезиологи и реаниматологи демонстрируют свое мастерство: после теории – время практики, где в симуляционных центрах проверяют готовность к экстренным вызовам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Условия максимально приближены к реальности: крики, стресс и отсчет секунд. Задача участников – буквально вытащить с того света девушку, на которую наехала машина. Студенты должны мгновенно определить стратегию лечения пациента, поступившего по скорой. В распоряжении будущих врачей все то же самое, что и в настоящей реанимации: от капельниц и систем подачи кислорода до современных дефибрилляторов и мониторов слежения.
Ольга Светлицкая, председатель судейской коллегии:
Профессия врача – анестезиолога-реаниматолога очень сложная. И вот люди, которые работают в этой специальности, они должны обладать рядом особенных характеристик, личностных. Сюда входит высокий уровень стрессоустойчивости и самообладания, умение быстро принимать решения. Вообще умение принимать решения, потому что они должны быть готовы принять решения, которые повлияют на жизнь человека, который перед ними, их пациента.
Масштаб соревнований растет: в этом году олимпиада проходит уже во второй раз. За кубок борются 10 сильнейших команд из медицинских вузов Беларуси и России. Для ребят это не просто конкурс, а возможность обменяться опытом и проверить себя в условиях, с которыми они столкнутся на первом же дежурстве.
Сергей Гомоног, участник команды «Бропофол» (Россия):
Когда нам сказали, что «вот, ребята, вы едете в больницу скорой медицинской помощи, встречаемся у приемного покоя», мы все так сразу напряглись. Это, конечно, было очень неожиданно, что нас приведут прямо в больницу. То есть здесь зоны сортировки, палаты. Максимально все приближено к реальности, к тому, что можно увидеть в больнице. Очень приятно, что происходит такое погружение в процесс. Ты теряешься, но в моменте же вы пытаетесь как-то все вместе договориться, кто что делает, распределить труд и уже начать, собственно, работу.
Испытания разделены на два дня. Завтра участников ждет по-настоящему уникальный этап. Впервые в истории олимпиады им предстоит оказать помощь сразу двоим: в родильном зале возникнет критическая ситуация, где спасать придется и роженицу, и новорожденного ребенка. Справиться с таким двойным вызовом смогут только самые подготовленные.
Врач в пятом поколении! Пообщались с белоруской, которая заботится об улыбках минчан.