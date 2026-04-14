Сценарий, написанный жизнью: как снимали фильм о подвиге белорусских летчиков «Одно на двоих»
Есть истории, которые не становятся прошлым. Они продолжают жить в памяти людей, в поступках и в именах, которые мы произносим с особым уважением. В столичном кинотеатре «Москва» состоялся закрытый пресс-показ национального художественного фильма «Одно на двоих», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это история двух летчиков Никиты Куконенко и Андрея Ничипорчика. Картина основана на реальных событиях и посвящена их последнему совместному полету и подвигу, о котором знает и помнит вся страна.
В Минске прошел пресс-показ национального игрового фильма о подвиге двух военных летчиков.
19 мая 2021 года – день, когда погибли двое, а выжили десятки. В небе над Барановичами во время учебно-тренировочного полета самолет потерял управление. Приказ с земли: «катапультироваться». Но внизу жилые кварталы, школы, детские площадки.
В те считаные секунды экипаж принимает решение увести многотонную машину от домов. Самим спастись не удалось. Летчики Никита Куконенко и Андрей Ничипорчик посмертно удостоены звания Герой Беларуси. Сценарий, написанный жизнью, стал основой фильма «Одно на двоих».
Иван Павлов, режиссер художественного фильма «Одно на двоих»:
В 2022 году, 19 мая, первые кадры были сняты. Мы со Славой приехали в Барановичи и снимали, как открывался памятник. Я тогда увидел двух вдов, родителей и начал глубже вникать в эту историю. Два белорусских парня поступают так, как должен поступить мужчина – защитить. Два чувства: гордость, что такие мужчины есть, и горечь, конечно, что их сейчас уже нет с нами.
Но какими летчики были на работе и дома, в кругу семьи? О многих личных моментах съемочной группе «Беларусьфильма» рассказали те, кто знал погибших героев близко: родители, жены, друзья, сослуживцы.
Алексей Качан, актер художественного фильма «Одно на двоих»:
Обычный гражданин, любящий муж, любящий отец троих детей, человек, судя по тому, насколько я его узнал по видео, по общению с близкими, очень любящий саму жизнь. Не готовился к тому, чтобы стать героем, просто жил-жил-жил, и наступает момент, когда он проявляет такую доблесть и такую высоту поступка человеческого.
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