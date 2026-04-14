Сценарий, написанный жизнью: как снимали фильм о подвиге белорусских летчиков «Одно на двоих»

Есть истории, которые не становятся прошлым. Они продолжают жить в памяти людей, в поступках и в именах, которые мы произносим с особым уважением. В столичном кинотеатре «Москва» состоялся закрытый пресс-показ национального художественного фильма «Одно на двоих», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это история двух летчиков Никиты Куконенко и Андрея Ничипорчика. Картина основана на реальных событиях и посвящена их последнему совместному полету и подвигу, о котором знает и помнит вся страна. В Минске прошел пресс-показ национального игрового фильма о подвиге двух военных летчиков.

19 мая 2021 года – день, когда погибли двое, а выжили десятки. В небе над Барановичами во время учебно-тренировочного полета самолет потерял управление. Приказ с земли: «катапультироваться». Но внизу жилые кварталы, школы, детские площадки. В те считаные секунды экипаж принимает решение увести многотонную машину от домов. Самим спастись не удалось. Летчики Никита Куконенко и Андрей Ничипорчик посмертно удостоены звания Герой Беларуси. Сценарий, написанный жизнью, стал основой фильма «Одно на двоих».

Иван Павлов, режиссер художественного фильма «Одно на двоих»:

В 2022 году, 19 мая, первые кадры были сняты. Мы со Славой приехали в Барановичи и снимали, как открывался памятник. Я тогда увидел двух вдов, родителей и начал глубже вникать в эту историю. Два белорусских парня поступают так, как должен поступить мужчина – защитить. Два чувства: гордость, что такие мужчины есть, и горечь, конечно, что их сейчас уже нет с нами.

Но какими летчики были на работе и дома, в кругу семьи? О многих личных моментах съемочной группе «Беларусьфильма» рассказали те, кто знал погибших героев близко: родители, жены, друзья, сослуживцы.