«Отцу обо мне не должны сказать плохо». Почему Сергей Хоменко считает папу примером для подражания?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси.
Юлия Артюх, СТВ:
Всегда интересует, как так получается, что человек отдает свою жизнь служению государству, служению народу? Надо сказать, что ваши родители выходцы из Украины, я не нашла информации, кем они работали. Поэтому интересно узнать, как сложилось так, что вы пришли во внутренние войска?
Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:
О родителях я вспоминаю всегда как о фундаменте том, который на жизненном пути был заложен. Говоря об отце, который для меня во всем был примером. Это человек, который без высшего образования, пройдя профессиональный путь от кочегара до заместителя директора завода по производству. Кстати, комбайны, которые начинали строительство метрополитена в городе Минске, отец был одним из тех первых инженеров, которые приехали в Минск для того, чтобы эти комбайны и проходческие щиты начали работать. В этом, наверное, тоже есть какой-то символизм. Мой отец внес определенный вклад в благоустройство Минска. Мать была простым человеком, которая честно выполняла свои обязанности, продавцом. Те жизненные принципы, которые они заложили, основным принципом – не подвести своих родителей, не принести негативные эмоции в семью – это была основа той деятельности, которую осуществляли мои родители. Это чувство, без разницы кем я был, школьником, курсантом, учился в академии или командовал соединением во внутренних войсках, отцу обо мне не должны сказать плохо, а тем более расстроить маму.
Юлия Артюх:
Вы все-таки выбрали службу. Как это произошло?
Сергей Хоменко:
Два фактора сыграли роль. Первый фактор – это отец. Его слова были для меня весомы. Он обронил фразу о том, что все-таки надо было остаться на сверхсрочную службу.
Юлия Артюх:
Это уже после армии, получается?
Сергей Хоменко:
Ну конечно. А второе – фраза в школе. Тогда были военруки, военные руководители, и классный руководитель сказали фразу, которую я пронес через всю жизнь – «Это единственный человек, который не может быть военным».
Юлия Артюх:
Так сказали? А почему?
Сергей Хоменко:
Потому что я хорошо учился. Но спорт занимал очень много времени. И состояние дисциплины было в школьные годы немного не таким, как сейчас. А придя уже в военное училище, когда человек понимает, что от дисциплины зависит все, зависит успех дела любого, не только военного. В любой профессии состояние дисциплины является залогом успеха.
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