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«Я на всю жизнь запомнил своё состояние». Считает ли Сергей Хоменко себя требовательным руководителем?

08 мая 2022 17:40
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси.

«Я на всю жизнь запомнил своё состояние». Считает ли Сергей Хоменко себя требовательным руководителем?-1

Юлия Артюх, СТВ:
Я так предполагаю, что руководитель вы довольно строгий и требовательный. А в семье какой?

«Я на всю жизнь запомнил своё состояние». Считает ли Сергей Хоменко себя требовательным руководителем?-4

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:
А что вы понимаете под словом «требовательный»?

Юлия Артюх:
Требовательный как раз – это то, что вы сказали, когда ставится невыполнимая задача, а она должна быть обязательно выполнена.

Сергей Хоменко:
В этой ситуации знаете, в чем не соглашусь? Функция руководителя в чем? В том, чтобы, когда невозможно, создать все условия для подчиненных, чтобы эта задача была выполнена.

«Я на всю жизнь запомнил своё состояние». Считает ли Сергей Хоменко себя требовательным руководителем?-7

Юлия Артюх:
Согласна. К сожалению, не все руководители двигаются по такому пути.

Сергей Хоменко:
А тут вопрос в зрелости или незрелости. Если человек говорит, иди принеси мне то, не знаю что и тогда, не знаю когда – это говорит о незрелости. Я говорю о том, когда задача поставлена, и ты как руководитель, посмотрев и проанализировав всю ситуацию, находишь тот способ, а потом обволакиваешь его силами и средствами. Плюс еще, вопрос стимулирования. Стимулирование у нас некоторые понимают только материальное. 

Юлия Артюх:
Это бич нашего времени.

«Я на всю жизнь запомнил своё состояние». Считает ли Сергей Хоменко себя требовательным руководителем?-10

Сергей Хоменко:
Стимулирование бывает совершенно разное. В свое время просто жизнь меня научила, мне когда-то один уважаемый человек не подал руку. Было три человека, и один человек не подал руку. Причем, в элементарной ситуации, потому что я не выполнил какие-то требования. Я на всю жизнь запомнил свое состояние, когда мне не подали руку.

Юлия Артюх:
То есть ни премии не лишили…

«Я на всю жизнь запомнил своё состояние». Считает ли Сергей Хоменко себя требовательным руководителем?-13

Сергей Хоменко:
Выговор не объявили. Руку не подали. Это, поверьте, в следующем опыте жизненном моем в качестве руководителя очень серьезно стимулировало людей, когда несколько руководителей одного ранга присутствуют на мероприятии, ты здороваешься со всеми, а другому говоришь здравия желаю или просто здравствуйте. Это требовательность, жестокость?

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«Я на всю жизнь запомнил своё состояние». Считает ли Сергей Хоменко себя требовательным руководителем?-16

Юлия Артюх:
Это такая требовательность, это жестокая требовательность, я бы так сказала. Во-первых, знаете, в этом случае еще надо быть самому сильным человеком, чтобы позволить себе такой жест.

«Я на всю жизнь запомнил своё состояние». Считает ли Сергей Хоменко себя требовательным руководителем?-19

Сергей Хоменко:
Продолжая тему семьи, конечно, двух цветов не бывает: не черное и белое. Есть масса оттенков. Надо, если это черное, надо давать оценку как черному, если это белое – значит надо защищать как белое. Зло надо называть злом, добро надо называть добром. А если идет колебание, то надо сделать все для того, чтобы те, которые запутались в этом зле, перешли на сторону добра.

«Я на всю жизнь запомнил своё состояние». Считает ли Сергей Хоменко себя требовательным руководителем?-22

Юлия Артюх:
И, возвращаясь все-таки к семье. Какой вы в семье?

Сергей Хоменко:
Я думаю, что самого себя оценивать достаточно тяжело. Внимательный, скажу так.

# Право # общество # Юлия Артюх # Сергей Хоменко # Фотофакт

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