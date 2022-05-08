«Я на всю жизнь запомнил своё состояние». Считает ли Сергей Хоменко себя требовательным руководителем?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси.

Юлия Артюх, СТВ:

Я так предполагаю, что руководитель вы довольно строгий и требовательный. А в семье какой?

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:

А что вы понимаете под словом «требовательный»? Юлия Артюх:

Требовательный как раз – это то, что вы сказали, когда ставится невыполнимая задача, а она должна быть обязательно выполнена. Сергей Хоменко:

В этой ситуации знаете, в чем не соглашусь? Функция руководителя в чем? В том, чтобы, когда невозможно, создать все условия для подчиненных, чтобы эта задача была выполнена.

Юлия Артюх:

Согласна. К сожалению, не все руководители двигаются по такому пути. Сергей Хоменко:

А тут вопрос в зрелости или незрелости. Если человек говорит, иди принеси мне то, не знаю что и тогда, не знаю когда – это говорит о незрелости. Я говорю о том, когда задача поставлена, и ты как руководитель, посмотрев и проанализировав всю ситуацию, находишь тот способ, а потом обволакиваешь его силами и средствами. Плюс еще, вопрос стимулирования. Стимулирование у нас некоторые понимают только материальное. Юлия Артюх:

Это бич нашего времени.

Сергей Хоменко:

Стимулирование бывает совершенно разное. В свое время просто жизнь меня научила, мне когда-то один уважаемый человек не подал руку. Было три человека, и один человек не подал руку. Причем, в элементарной ситуации, потому что я не выполнил какие-то требования. Я на всю жизнь запомнил свое состояние, когда мне не подали руку. Юлия Артюх:

То есть ни премии не лишили…

Сергей Хоменко:

Выговор не объявили. Руку не подали. Это, поверьте, в следующем опыте жизненном моем в качестве руководителя очень серьезно стимулировало людей, когда несколько руководителей одного ранга присутствуют на мероприятии, ты здороваешься со всеми, а другому говоришь здравия желаю или просто здравствуйте. Это требовательность, жестокость? Невозможно в 18 лет сказать ты любишь армию или нет. Что нужно делать, чтобы современные парни не боялись служить? Подробнее здесь.

Юлия Артюх:

Это такая требовательность, это жестокая требовательность, я бы так сказала. Во-первых, знаете, в этом случае еще надо быть самому сильным человеком, чтобы позволить себе такой жест.

Сергей Хоменко:

Продолжая тему семьи, конечно, двух цветов не бывает: не черное и белое. Есть масса оттенков. Надо, если это черное, надо давать оценку как черному, если это белое – значит надо защищать как белое. Зло надо называть злом, добро надо называть добром. А если идет колебание, то надо сделать все для того, чтобы те, которые запутались в этом зле, перешли на сторону добра.