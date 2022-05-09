Образцы времён ВОВ. Что можно увидеть в Гомеле на выставке военной техники?

У горожан и гостей областного центра есть уникальная возможность познакомиться с лучшими образцами вооружения прошлого и современности. Дивизионные и противотанковые пушки времен Второй мировой, гаубицы, минометы, реактивная система залпового огня «Смерч».

Андрей Кривоносов, военный комиссар Гомельской области:

Сегодня наши Вооруженные силы в это сложное и напряженное время выполняют задачи по усилению участков государственной границы. Вся техника, которая находится там, применяется по своему непосредственному предназначению, поэтому здесь мы дали только образцы, которые со времен ВОВ еще состоят на вооружении белоруской армии, чтобы наши люди могли проникнуться тем, с каким оружием воевали наши деды, защищали нашу землю.

Образцы техники предоставила одна из войсковых частей – единственная в Беларуси, где ремонтируют вооружение любой сложности.

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