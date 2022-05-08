Невозможно в 18 лет сказать ты любишь армию или нет. Что нужно делать, чтобы современные парни не боялись служить?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси.

Юлия Артюх, СТВ:

Расскажите о службе в армии. Вам же довелось служить в разных местах. Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:

Вы имеете в виду службу по окончанию училища? Юлия Артюх:

Да.

Сергей Хоменко:

Мне пришлось служить после окончания училища в столице Казахской Советской Социалистической Республики в городе Алмате. В разных частях, в разных должностях: от командира взвода до начальника штаба батальона. Это была весьма специфическая служба, весьма ответственная. Это подразделения, обеспечивающие судебные процессы, это милицейские подразделения. Это обеспечение охраны общественного порядка в районах чрезвычайных ситуаций – тех, которые возникли в период распада Советского Союза. В тот период всю южную часть Советского Союза, выполняя задачи, поставленные правительством того государства. И хочу сказать следующее: я нигде, никогда о том, что делал, не жалел. Горжусь теми солдатами и офицерами, которые были в моем подчинении. Потому что они везде и всегда защищали людей. Юлия Артюх:

Служба тогда и служба сейчас, чем отличается?

Сергей Хоменко:

Служба государству – она всегда служба. Это готовность в случае необходимости, в случае возникновения какой-то угрозы прийти на защиту своего государства. Если говорить о логистике, об обеспечении, то на сегодняшний день, зная ситуацию и во внутренних войсках, и органах пограничной службы, и в Вооруженных Силах, хочу заверить, что те условия, которые созданы для прохождения службы офицерских составов, военнослужащих, проходящих службу по контракту и, конечно же, военнослужащим срочной службы, отличаются в разы. Много делалось в советское время, очень много. Но сегодня созданы оптимально благоприятные условия для того, чтобы люди, с одной стороны, совершенствовались в военном деле – с другой стороны, имели абсолютно комфортные условия для проживания, для питания – для всех видов обеспечения. Причем, те сотоварищи, а их осталось очень много, потому что Советский Союз был большой, у нас были представители всех народов и национальностей, и они приезжали в Беларусь, они во многих моментах просто восторгались теми условиями, которые есть. Они созданы практически во всех соединениях и воинских частях.

Юлия Артюх:

Что необходимо еще сделать, чтобы наше поколение, в первую очередь, мужчины, наши молодые парни не боялись службы в армии? Что, на ваш взгляд, необходимо делать? Какие принципы жизни важны для белорусского народа? Сергей Хоменко о ценностях и новой Конституции – подробнее здесь.

Сергей Хоменко:

Определенные действия уже проводятся. Введение военных руководителей в школах, учителей начальной военной подготовки. Изменение отношения в обществе к военным, к людям в погонах – вот основа. Невозможно в 18 лет уже сказать, ты любишь армию или не любишь. Любовь к армии прививается с возраста, как в пословице, воспитывать надо не когда вдоль, а когда поперек. Когда поперек и надо начинать воспитывать любовь к армии, причем это касается всего общества. Ведь на сегодня огромная работа проводится и в Вооруженных Силах, и во внутренних войсках, в органах пограничной службы в части, касающейся военно-патриотических клубов, кадетских лицеев, школ, Суворовское училище, Лицей МВД – подобную ситуацию надо делать во всем обществе. И плюс, как говорил Чернышевский, идти в люди. То есть идти к этим ученикам в детские сады, в школы, в учебные заведения – рассказывать. А по мамам, я уже говорил, что материнскую любовь невозможно оценить. Но понимать надо следующее, если мы говорим о традиционных ценностях, то, говоря о мужчине, это одна из первых функций – защита своего дома, своих родных, своего Отечества. И как только вы эту функцию убираете, вы ломаете основное предназначение мужчин. Да, он может быть айтишником, спортсменом.