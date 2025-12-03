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Новости по тегу #Право

Акция по бесплатному правовому консультированию проходит в Беларуси
03 декабря 2025 08:29

Акция по бесплатному правовому консультированию проходит в Беларуси

Как поможет нотариус, если оскорбили в Сети, и нужен ли брачный договор? Узнали о проекте, где учат правовым основам
14 августа 2025 12:12

Как поможет нотариус, если оскорбили в Сети, и нужен ли брачный договор? Узнали о проекте, где учат правовым основам

Участие приняли около 750 человек – в Минске подвели итоги конкурса «Сила закона: мы и право»
11 апреля 2025 07:26

Участие приняли около 750 человек – в Минске подвели итоги конкурса «Сила закона: мы и право»

II форум молодых адвокатов стартовал в Минске
13 декабря 2024 17:52

II форум молодых адвокатов стартовал в Минске

Вопросы юридического образования и науки рассмотрели участники юридического форума в Минске
29 ноября 2024 11:31

Вопросы юридического образования и науки рассмотрели участники юридического форума в Минске

Белорусский юридический форум проходит в Минске
28 ноября 2024 11:08

Белорусский юридический форум проходит в Минске

Сыну действующего президента США грозит тюрьма
04 июня 2024 20:27

Сыну действующего президента США грозит тюрьма

Правовые инспекторы труда проводят приёмы на предприятих, в организациях и отделениях профсоюзов
26 октября 2023 07:47

Правовые инспекторы труда проводят приёмы на предприятих, в организациях и отделениях профсоюзов

Более 50 правозащитников приняли присягу в музее Великой Отечественной войны
02 октября 2023 16:59

Более 50 правозащитников приняли присягу в музее Великой Отечественной войны

Grupa Granica: польские военные нарушают национальное, международное и европейское законодательства
30 декабря 2022 13:36

Grupa Granica: польские военные нарушают национальное, международное и европейское законодательства

В Беларуси стартовал II Республиканский правовой турнир «Сила Закона» для старшеклассников
01 декабря 2022 06:37

В Беларуси стартовал II Республиканский правовой турнир «Сила Закона» для старшеклассников

Итоги олимпиады среди будущих юристов подвели в Минске. Участникам нужно было найти ошибки в законах
26 ноября 2022 08:29

Итоги олимпиады среди будущих юристов подвели в Минске. Участникам нужно было найти ошибки в законах