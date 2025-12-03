Новости по тегу #Право

До полудня можно получить ответы на интересующие вопросы, не требующие ознакомления с документами.
«Инициатива организована Министерством юстиции Республики Беларусь, Белорусской нотариальной палатой, советом молодых адвокатов Белорусской республиканской коллегии адвокатов и БРСМ».
В интеллектуальном состязании школьники и студенты соревнуются не только в знании законодательных норм, но и умении применять их в жизни.
Он собрал более двух сотен участников из Беларуси и России.
Сейчас в Беларуси проводится большая работа по ревизии национального законодательства.
В первый день участники обсуждают широкий спектр тем.
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