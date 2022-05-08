Какие принципы жизни важны для белорусского народа? Сергей Хоменко о ценностях и обновлённой Конституции

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси.

Юлия Артюх, СТВ:

Уже касаясь нынешней вашей деятельности, – министр юстиции. В 2020-м году, помните, говорили о том, что наплодили кучу некоммерческих организаций, каких-то обществ непонятно чем занимающихся, вернее, понятно. Эти организации продвигали западные ценности, а мы просто очень лояльно относились к их существованию. Из разряда, есть они и пусть есть. После 2020-го года политика изменилась и ужесточилась. Как сейчас обстоят дела?

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:

Все действия происходят в рамках законодательства Республики Беларусь. При наличии фактов подаются соответствующие данные в соответствующие органы в Генпрокуратуру, Верховный суд – о действиях, которые признаются экстремистскими. Если со стороны Министерства юстиции, деятельность практически всех организаций проверяется в соответствии с законодательством Республики Беларусь. То есть выполнение тех норм и требований, которые регламентированы законами. Если эти требования не выполняются, то представляются документы в Верховный суд о ликвидации данной организации. Поэтому то, что говорит о произволе и какой-то незаконной деятельности, такого нет. А принципиальность по целям, задачам те, которые решают организации – все это оценивается, рассматривается в установленном законодательством порядке. Поэтому те, кто возмущается, пусть вернутся тоже к законодательству и выполняют его строго и точно, как это положено гражданину Республики Беларусь.