Мезенцев о заседании ВГС Союзного государства: в повестке 15 содержательно значимых вопросов

Особое внимание сегодня, 29 января, уделят обсуждению и оценке выполнения 28 союзных программ. Об их реализации доложат руководители правительств. Кроме того, по итогам заседания лидеры государств утвердят аналогичный документ на следующие три года. В его основе – дальнейшее укрепление единого экономического пространства и снятие оставшихся барьеров в торговле.

Заседание Высшего госсовета Союзного государства принимает Санкт-Петербург. В Константиновском дворце к мероприятию все готово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВГС проходит в преддверии важных внутриполитических событий – единого дня голосования в Беларуси и президентских выборов в России. Потому не исключено, что обстановка по периметру границ Союзного государства и внутри также станет предметом обсуждения во время заседания. Всего в повестке 15 вопросов.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

15 содержательно значимых вопросов, которые касаются экономической жизни, промышленной политики, деятельности внешнеполитических ведомств, ряда вопросов культурно-гуманитарной повестки. Ждем выступления президентов. Надеемся, что успех того диалога, который главы государств предъявляют обществу Беларуси и России, будет подтвержденным фундаментом нашей интеграции, нашего сближения.

Участие в ВГС с белорусской стороны принимают также профильные министры и высшие должностные лица.

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