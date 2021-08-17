От спасения проблемных предприятий до реализации союзных программ. На что обратил внимание Президент на совещании с руководством Совета министров

Новости Беларуси. От спасения проблемных предприятий до реализации союзных программ и национальной безопасности. Президент встретился с руководством Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства обратил внимание на то, что одной из задач властей на данный момент является обеспечение порядка в стране, при этом сохраняя спокойствие в обществе, в том числе работая на перспективу.

С этой целью правительство представило на рассмотрение главе государства пакет соответствующих документов. Но прежде чем ставить подпись, Александр Лукашенко решил все обсудить на специальном совещании. Обо всем подробнее Юлия Бешанова. Как только накапливаются актуальные темы для обсуждения, Президент собирает во Дворце Независимости совещание с руководством Совета министров. К обсуждению – самые важные вопросы, от грамотного решения которых напрямую зависит качество жизни белорусов. Сегодня внимание чиновников сосредоточено на четырех блоках. Первый – интеграционный прогресс. Ключевые моменты Президент озвучил во время «Большого разговора».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это прежде всего наши программы в рамках союза Беларуси и России. Об этом много уже сказано, мы говорили об этом на Всебелорусском народном собрании и на «Большом разговоре». На каком уровне мы находимся – хотя, наверное, уже для всех это понятно. Больше интересовать будет вопрос, когда мы реализуем эти программы и формализуем их. Переговоры с Россией то замораживались, то возобновлялись. Самое сложное в этом процессе было найти точки соприкосновения, учесть интересы одной и другой сторон, согласовать те моменты, которые для каждого государства были принципиальными. Николай Снопков о сотрудничестве с Россией: «Мы вышли на практически полностью согласованный пакет интеграционных документов» Непростые времена отразились на экономике всего мира, Беларусь не исключение. По объективным причинам (это и COVID, и западные санкции) под удар попали некоторые предприятия. Поэтому вопросы реабилитации неплатежеспособных производств стали еще острее. А значит, нужно совершенствовать законы так, чтобы была возможность спасти компанию и дать второй шанс. Президент уверен: от банкротства нужно уходить в реабилитацию. Вероятно, что часть вопросов все же оставят на рассмотрение судов, но они будут уже последней инстанцией и крайним вариантом. «Это уже последняя инстанция». Лукашенко поручил не перегружать суды проблемами экономического характера

После подробного обсуждения проект указа отправили на доработку. Главное требование Президента – максимально привлечь к «помощи утопающим» местные органы власти. Ведь прежде всего на местах должны быть заинтересованы в сохранении и развитии предприятий, создании рабочих мест. Закон должен быть максимально простым и понятным. Сроки на разработку поставлены предельно конкретные – до конца 2021 года документ должен быть доработан и принят, а 1 января – вступить в силу. Министр экономики Беларуси: мы не должны допустить ситуации, когда предприятие стало неплатежёспособным Одна из основных функций государства – защита общества. На страже национальных интересов сегодня техника. Мониторинг (прежде всего система видеонаблюдения) в Беларуси работает, но с недостатками. Президент уверен: развиваться в этом направлении нужно, но не перегибая. Видеокамеры должны появиться только там, где они действительно нужны. Да и в целом система должна стать «умнее». Лукашенко о новых подходах к общественной безопасности: «Никаких излишеств быть не должно, и я никогда на это не пойду»

Специалисты будут работать по строгому плану. Все объекты предложено разбить на четыре категории по степени важности для правоохранителей и постепенно оснащать их видеонаблюдением и подключать к действующей системе. А чтобы максимально обезопасить информацию, разработчиком программного обеспечения станет национальная IT-компания. Замминистра внутренних дел: система мониторинга на предприятиях должна стать более продвинутой и умной Обсуждали и некоторые корректировки полномочий правительства. В частности, есть предложение уточнить роль представителей государства при отчуждении и продаже имущества. Если идея будет поддержана, такое решение сможет принимать непосредственный руководитель предприятия или профильный министр. Но к этому вопросу решили вернуться и более глобально обсудить позже, в рамках продолжения работы по перераспределению функций между госорганами.