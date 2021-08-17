Николай Снопков о сотрудничестве с Россией: «Мы вышли на практически полностью согласованный пакет интеграционных документов»
Новости Беларуси. От спасения проблемных предприятий до реализации союзных программ и национальной безопасности. Президент встретился с руководством Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко обратил внимание на то, что одной из задач властей сейчас является обеспечение порядка в стране, при этом сохраняя спокойствие в обществе, в том числе работая на перспективу. С этой целью правительство представило на рассмотрение главы государства пакет соответствующих документов. Но прежде чем ставить подпись, Александр Лукашенко решил все обсудить на специальном совещании.
Как только накапливаются актуальные темы для обсуждения, Президент собирает во Дворце Независимости совещание с руководством Совета министров. К обсуждению – самые важные вопросы, от грамотного решения которых напрямую зависит качество жизни белорусов.
Переговоры с Россией то замораживались, то возобновлялись. Самое сложное в этом процессе было найти точки соприкосновения, учесть интересы одной и другой сторон, согласовать те моменты, которые для каждого государства были принципиальными.
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Довольно скоро выявилось ядро интересов с каждой стороны. Для россиян это вопросы налогового и таможенного регулирования, то есть прозрачности и прослеживаемости товаров по территории. Для нас – условия сотрудничества в энергетике и доступ на российский рынок. В результате мы вышли на практически полностью согласованный пакет интеграционных документов, включающий основные направления 28 отраслевых союзных программ, а также проекты решения союзного Совмина и Высшего госсовета Союзного государства об их одобрении.