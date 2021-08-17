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Николай Снопков о сотрудничестве с Россией: «Мы вышли на практически полностью согласованный пакет интеграционных документов»

17 августа 2021 16:47
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Новости Беларуси. От спасения проблемных предприятий до реализации союзных программ и национальной безопасности. Президент встретился с руководством Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что одной из задач властей сейчас является обеспечение порядка в стране, при этом сохраняя спокойствие в обществе, в том числе работая на перспективу. С этой целью правительство представило на рассмотрение главы государства пакет соответствующих документов. Но прежде чем ставить подпись, Александр Лукашенко решил все обсудить на специальном совещании.

Николай Снопков о сотрудничестве с Россией: «Мы вышли на практически полностью согласованный пакет интеграционных документов»-1

Как только накапливаются актуальные темы для обсуждения, Президент собирает во Дворце Независимости совещание с руководством Совета министров. К обсуждению – самые важные вопросы, от грамотного решения которых напрямую зависит качество жизни белорусов.

Переговоры с Россией то замораживались, то возобновлялись. Самое сложное в этом процессе было найти точки соприкосновения, учесть интересы одной и другой сторон, согласовать те моменты, которые для каждого государства были принципиальными.

Николай Снопков о сотрудничестве с Россией: «Мы вышли на практически полностью согласованный пакет интеграционных документов»-4

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Довольно скоро выявилось ядро интересов с каждой стороны. Для россиян это вопросы налогового и таможенного регулирования, то есть прозрачности и прослеживаемости товаров по территории. Для нас условия сотрудничества в энергетике и доступ на российский рынок. В результате мы вышли на практически полностью согласованный пакет интеграционных документов, включающий основные направления 28 отраслевых союзных программ, а также проекты решения союзного Совмина и Высшего госсовета Союзного государства об их одобрении.

Николай Снопков о сотрудничестве с Россией: «Мы вышли на практически полностью согласованный пакет интеграционных документов»-7

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# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Лукашенко # Николай Снопков # Юлия Бешанова # Фотофакт

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