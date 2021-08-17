Замминистра внутренних дел: система мониторинга на предприятиях должна стать более продвинутой и умной

Новости Беларуси. Механизмы автоматической защиты в случае неблагоприятных внешних факторов должны действовать для белорусских предприятий. Об этом 17 августа заявил Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предложенные изменения должны сделать систему мониторинга более продвинутой и умной. Планируется расширить список объектов, оборудованных системой видеонаблюдения. Стратегические для общественной безопасности учреждения планируется разделить на четыре уровня значимости и постепенно подключить к единой системе. Предполагается, что отвечать за линии связи, установку камер, сбор видеопотока и анализ будет «Белтелеком».

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Это глубокое заблуждение, что эта система относится только к правоохранительным органам. В равной степени она актуальна и для Министерства чрезвычайных ситуаций и так далее. Это совокупное понятие общественной безопасности. Речь идет об эффективной охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности, предупреждении чрезвычайных ситуаций. То есть система должна стать продвинутой и умнее и не только идентифицировать лица или транспортное средство, но и отвечать заявленным параметрам. Президент поставил четкие задачи для более глубокого и детального изучения вопросов финансирования, чтобы финансирование работы республиканской системы мониторинга общественной безопасности было возложено не только на бюджет. Это как раз пример государственного и частного партнерства, которое нам поручено проработать.

Лукашенко о новых подходах к общественной безопасности: «Никаких излишеств быть не должно, и я никогда на это не пойду»

Что касается корректировки некоторых полномочий правительства, здесь позиция Президента однозначна – необходимо выработать универсальный подход, не привязанный к обстоятельствам. В частности, предложение исключить прямое участие правительства в отчуждении крупных объектов недвижимости может лишить государство контроля за продажей привлекательных активов. Потому любые изменения в этой области не должны в будущем повлечь за собой негативных последствий для страны.