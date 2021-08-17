«Это уже последняя инстанция». Лукашенко поручил не перегружать суды проблемами экономического характера

Повестка встречи во Дворце Независимости обширная – от союзных программ и экономики до национальной безопасности. На обсуждение вынесены проекты нескольких нормативно-правовых актов. Президенту представили новые подходы к спасению проблемных предприятий. Законопроект «Об урегулировании неплатежеспособности» около года был на доработке правительства. Главная задача – уйти от банкротства к реабилитации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эту тему мы рассматривали год назад, тогда мы принципиально договорились о подходах. Правительству было поручено изменить идеологию этого проекта. Уйти от банкротства к реабилитации проблемных предприятий, а также построить его на иной концепции защите организаций от шоков, вызванных неблагоприятными внешними факторами. Но при этом хочу сказать, что преодоление этих шоковых барьеров – прежде всего забота трудовых коллективов, руководителей этих трудовых коллективов. Как мне докладывают, это требование выполнено, кроме того, предусмотрено, что будем отходить от судебного сопровождения всех этапов рассмотрения дел об экономической несостоятельности.

Мной было поручено не перегружать суды несвойственными для этих судов вопросами. Потому что завалили суды разного рода проблемами экономического характера, спорными вопросами, связанными с экономикой. Раньше эти вопросы решались в местных органах власти. Координирующая роль в вопросах финансового оздоровления окончательно сосредоточится в правительстве, отраслевых органах власти и исполкомах. Я не исключаю, может быть, придется рассматривать и в судах какие-то проблемы, но это уже последняя инстанция.