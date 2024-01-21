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От первого комбайна до электрокаров. Как Лукашенко заново поднял белорусское машиностроение

21 января 2024 18:56
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В пятницу, 19 января, глава государства посещал завод «БЕЛДЖИ», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Визит во многом знаковый. В первую очередь хотя бы потому, что Александр Лукашенко в свое время стал автором идеи открыть в Беларуси завод по производству легковых автомобилей. Наш глава государства мыслит широко, смело и на перспективу (собственно, как и должно первому лицу), но далеко не все могут с ходу оценить масштаб и эффективность таких идей.

Так было и с автозаводом. Смеялись, мол, Лукашенко замахнулся, размечтался. Одним словом, пытались приземлить и притормозить. Но глава государства не из тех, кто сворачивает с намеченного пути при первых же трудностях. Да и идея же зародилась не на пустом месте. Открыть такой завод в Беларуси сам Бог велел, что называется. Это логичное продолжение того производственного пути, проложенного еще в советские годы. Беларусь в СССР называли сборочным цехом. На нашей территории выросли настоящие автогиганты. БелАЗ, Минский тракторный, МАЗ, МЗКТ – мы не только сохранили эти предприятия, но и продолжаем их развивать. Тот же БелАЗ уже даже на водороде работает. Если бы в 1990-х кто-то сказал рабочему этого предприятия, что такое возможно, наверное, рассмеялся бы в лучшем случае. А сейчас это наша реальность.

От первого комбайна до электрокаров. Как Лукашенко заново поднял белорусское машиностроение-1

Так было и с Geely. Не верилось, что будем ездить на белорусской легковушке. А не прошло 10 лет, как за этой машиной выстраиваются очереди. Люди готовы ждать неделями, чтобы получить ключи от белорусской легковушки. Это ли не успех?! Однозначно, а мечтам Президента свойственно сбываться. Глава государства в первую очередь думает о простых людях, чтобы белорусам было что есть, что носить, на чем ездить. Ведь хотелось создать по-настоящему народный автомобиль. Отсюда и выгодные условия для продажи. И цены сбили, когда в стране наметилось подорожание всего и вся. Но, как сказал Президент, время брать новую высоту. Речь в первую очередь об электрокарах. Наши ученые не первый год трудятся над созданием собственного авто такого типа. Задача не из легких.

Кстати, в Беларуси еще задолго до Илона Маска задумались над создаем электрокара. Пытались в 1980-х, вернулись к этой идее в 1990-х. А в Советском Союзе первые авто на электрическом двигателе создали еще до войны, но в производство они так и не поступили.

Так куда движется белорусский автопром и почему нельзя тормозить в этом направлении? Тему продолжит Евгений Пустовой.

От первого комбайна до электрокаров. Как Лукашенко заново поднял белорусское машиностроение-4

В такт мелодии, или даже опережая ее, в Беларуси развивалось машиностроение. Из зябкой трясины сырьевого придатка крэсаў усходніх и послевоенных землянок на широкие проспекты наш страну вытягивает индустриализация. Словно крылья аиста, плечи расправляет машиностроение.

От первого комбайна до электрокаров. Как Лукашенко заново поднял белорусское машиностроение-7

Павел Мариев, Герой Беларуси, белорусский ученый-конструктор и управленец:
Вся промышленность Беларуси практически построена в послевоенные годы. Заложены были все крупные предприятия, я имею в виду машиностроения, и Минский автомобильный завод, и Минский тракторный завод, многие станкостроительные заводы, ну и БелАЗ. Можно сказать, его предшественник, завод ТорфМАШ, ДорМАШ, были тоже основаны в годы первой пятилетки.

От первого комбайна до электрокаров. Как Лукашенко заново поднял белорусское машиностроение-10

Вогнувшие в землю свой взор землепашцы-белорусы наконец-то расправляют плечи, переворачивая на нашей технике землю и взваливая на свои плечи создание исполинов – грузовой техники. Страна-победительница осваивает недра, а Советская Беларусь – выпуск карьерных самосвалов.

Павел Мариев:
Задачей было вытеснить при добыче полезных ископаемых в карьерах железнодорожный транспорт как неманевренный, сдерживающий добычу полезных ископаемых, на более маневренный, современный транспорт. И вот эта задача поручена была изначально Минскому автозаводу. И там созданы были первые образцы и налажен серийный выпуск МАЗ-525, это 25-тонные самосвалы.

От первого комбайна до электрокаров. Как Лукашенко заново поднял белорусское машиностроение-13

Тракторы и грузовики – смело движемся вперед. Но заводскому долгожительству, как и всему машиностроению, мог прийти конец, а следом и стране. Со скрежетом на весь мир разваливался огромный союз и тесные кооперационные связи. Конвейеры остановились, жизнь замерла. Это было время бандитов-морозовцев и спекулянтов. В регионах цеха покрывались инеем, а в Минске искрило.

От первого комбайна до электрокаров. Как Лукашенко заново поднял белорусское машиностроение-16

Сергей Федорович, генеральный конструктор НПЦ «Гомсельмаш»:
Разорваны были связи экономические, финансовые как между республиками, так и предприятиями. «Россельмашевцы» вспоминают: там были сенаторы выборные, которые говорили, что нам не надо «Россельмаш», другие заводы. Потому что есть John Deere, он весь мир обеспечит.

От первого комбайна до электрокаров. Как Лукашенко заново поднял белорусское машиностроение-19

Белорусов убеждали: заводы надо приватизировать, сферу услуг – насадить. Индустриальное государство превращали в рыночную периферию и территорию дешевой рабочей силы – площадку для импорта.

От первого комбайна до электрокаров. Как Лукашенко заново поднял белорусское машиностроение-22

Павел Мариев:
Мы, конечно, одни из первых почувствовали практически прекращение инвестиций в развитие карьеров в России. Это связано прежде всего с приватизацией в России.

Это напоминало процесс выращивания хлеба. На исторической почве советского наследия всходил новый урожай белорусской селекции.

Сергей Федорович:
Это решение по развитию и поддержанию белорусских предприятий, которое было реализовано нашим руководством, конечно, после выборов Президента, – единственно правильное и дальновидное решение.

От первого комбайна до электрокаров. Как Лукашенко заново поднял белорусское машиностроение-25

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда мне доложили, что наши рабочие хотят прийти к Президенту на какую-то там площадь, еще не определились, и требовать повешения жизненного уровня, я распорядился, чтобы все члены правительства пошли к рабочим, а не рабочие к ним. В том числе и я. Я готов вас слушать.

Зерноуборочные комбайны, троллейбусы, тягачи МЗКТ. Было много скептиков – не потянем. Но рулить процессом стал Александр Лукашенко. Потянули.

Александр Лукашенко: «Я мечтал о том, что мы начнем делать свои комбайны, и мечта сбылась».

От первого комбайна до электрокаров. Как Лукашенко заново поднял белорусское машиностроение-28

Постепенно разворачивались. Хватало и испытаний. То путь на рынки других стран становился узким, то поставки комплектующих недружественные конкуренты останавливали. Но конвейер белорусского машиностроения движется.

Павел Мариев:
Сегодняшнее машиностроение Республики Беларусь проходит второе рождение. На всех (без исключения) предприятиях идет обновление продукции, обновление производственной базы.

От первого комбайна до электрокаров. Как Лукашенко заново поднял белорусское машиностроение-31

Нам даже удалось объехать яму, в которую угодили российские машиностроители. Мы не отдали свой рынок западным концернам. Мы создали совместно автомобиль с более надежными и предсказуемыми китайскими партнерами.

Александр Лукашенко требует привнести в производство легковых автомобилей «БелДжи» отечественные наработки.

В том, что на наш рынок пришла известная автомобильная корпорация – личная заслуга Президента. Только благодаря тесным контактам Первого с Большим Си Китай поделился с нами своими компенсациями. Первые некулуарные заявления прозвучали в 2015-м. Это была мечта Президента. Создать свой народный автомобиль. Завистники и недоброжелатели кричали: бред. Наслаждайтесь. Бренд «БелДжи».

Лукашенко: «Если электромобиль – будущее, давайте этим будущим заниматься сейчас».

От первого комбайна до электрокаров. Как Лукашенко заново поднял белорусское машиностроение-34

Есть чем гордиться. Но почивать на лаврах рановато. Во-первых, спрос превышает предложение.

Не просто смена логотипа! Лукашенко доложили об успехах на заводе «БЕЛДЖИ».

От первого комбайна до электрокаров. Как Лукашенко заново поднял белорусское машиностроение-37

Второе – локализация. Столько предприятий, столько амбиций у них, а запчасти у нас пока импортные.

«Вот вам год!» Лукашенко поручил закончить белорусский электрокар к 2025-му.

От первого комбайна до электрокаров. Как Лукашенко заново поднял белорусское машиностроение-40

И последнее, которое становится первым. Новый маяк – электротранспорт. «Витовт» покоряет города России. Уверенно разворачивается на отечественных маршрутах. Перевести весь городской транспорт на электричество – не перспектива, а задача.

Своя АЭС есть, а когда-то появится еще и свой электрокар. Беларусь готовится к системе новых технологических компетенций. Но пока у главы государства попросили поддержки – льготного кредитования для населения на народный автомобиль. Будет. Главное, чтобы сами производители, не сбавляя обороты, относились к нашему авто качественно.

Лукашенко: мы не должны кланяться немецким автомобилям, а достигать этого уровня.

От первого комбайна до электрокаров. Как Лукашенко заново поднял белорусское машиностроение-43

Но белорусы не умеют останавливаться. У Первого есть еще одна президентская мечта. Свой пассажирский самолет. Небо покоряется тем, кто дерзает о нем мечтать. Главное – штурвал в надежных в надежных руках.

# Предприятия Беларуси # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Павел Мариев

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