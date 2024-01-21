От первого комбайна до электрокаров. Как Лукашенко заново поднял белорусское машиностроение

В пятницу, 19 января, глава государства посещал завод «БЕЛДЖИ», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Визит во многом знаковый. В первую очередь хотя бы потому, что Александр Лукашенко в свое время стал автором идеи открыть в Беларуси завод по производству легковых автомобилей. Наш глава государства мыслит широко, смело и на перспективу (собственно, как и должно первому лицу), но далеко не все могут с ходу оценить масштаб и эффективность таких идей. Так было и с автозаводом. Смеялись, мол, Лукашенко замахнулся, размечтался. Одним словом, пытались приземлить и притормозить. Но глава государства не из тех, кто сворачивает с намеченного пути при первых же трудностях. Да и идея же зародилась не на пустом месте. Открыть такой завод в Беларуси сам Бог велел, что называется. Это логичное продолжение того производственного пути, проложенного еще в советские годы. Беларусь в СССР называли сборочным цехом. На нашей территории выросли настоящие автогиганты. БелАЗ, Минский тракторный, МАЗ, МЗКТ – мы не только сохранили эти предприятия, но и продолжаем их развивать. Тот же БелАЗ уже даже на водороде работает. Если бы в 1990-х кто-то сказал рабочему этого предприятия, что такое возможно, наверное, рассмеялся бы в лучшем случае. А сейчас это наша реальность.

Так было и с Geely. Не верилось, что будем ездить на белорусской легковушке. А не прошло 10 лет, как за этой машиной выстраиваются очереди. Люди готовы ждать неделями, чтобы получить ключи от белорусской легковушки. Это ли не успех?! Однозначно, а мечтам Президента свойственно сбываться. Глава государства в первую очередь думает о простых людях, чтобы белорусам было что есть, что носить, на чем ездить. Ведь хотелось создать по-настоящему народный автомобиль. Отсюда и выгодные условия для продажи. И цены сбили, когда в стране наметилось подорожание всего и вся. Но, как сказал Президент, время брать новую высоту. Речь в первую очередь об электрокарах. Наши ученые не первый год трудятся над созданием собственного авто такого типа. Задача не из легких. Кстати, в Беларуси еще задолго до Илона Маска задумались над создаем электрокара. Пытались в 1980-х, вернулись к этой идее в 1990-х. А в Советском Союзе первые авто на электрическом двигателе создали еще до войны, но в производство они так и не поступили. Так куда движется белорусский автопром и почему нельзя тормозить в этом направлении? Тему продолжит Евгений Пустовой.

В такт мелодии, или даже опережая ее, в Беларуси развивалось машиностроение. Из зябкой трясины сырьевого придатка крэсаў усходніх и послевоенных землянок на широкие проспекты наш страну вытягивает индустриализация. Словно крылья аиста, плечи расправляет машиностроение.

Павел Мариев, Герой Беларуси, белорусский ученый-конструктор и управленец:

Вся промышленность Беларуси практически построена в послевоенные годы. Заложены были все крупные предприятия, я имею в виду машиностроения, и Минский автомобильный завод, и Минский тракторный завод, многие станкостроительные заводы, ну и БелАЗ. Можно сказать, его предшественник, завод ТорфМАШ, ДорМАШ, были тоже основаны в годы первой пятилетки.

Вогнувшие в землю свой взор землепашцы-белорусы наконец-то расправляют плечи, переворачивая на нашей технике землю и взваливая на свои плечи создание исполинов – грузовой техники. Страна-победительница осваивает недра, а Советская Беларусь – выпуск карьерных самосвалов. Павел Мариев:

Задачей было вытеснить при добыче полезных ископаемых в карьерах железнодорожный транспорт как неманевренный, сдерживающий добычу полезных ископаемых, на более маневренный, современный транспорт. И вот эта задача поручена была изначально Минскому автозаводу. И там созданы были первые образцы и налажен серийный выпуск МАЗ-525, это 25-тонные самосвалы.

Тракторы и грузовики – смело движемся вперед. Но заводскому долгожительству, как и всему машиностроению, мог прийти конец, а следом и стране. Со скрежетом на весь мир разваливался огромный союз и тесные кооперационные связи. Конвейеры остановились, жизнь замерла. Это было время бандитов-морозовцев и спекулянтов. В регионах цеха покрывались инеем, а в Минске искрило.

Сергей Федорович, генеральный конструктор НПЦ «Гомсельмаш»:

Разорваны были связи экономические, финансовые как между республиками, так и предприятиями. «Россельмашевцы» вспоминают: там были сенаторы выборные, которые говорили, что нам не надо «Россельмаш», другие заводы. Потому что есть John Deere, он весь мир обеспечит.

Белорусов убеждали: заводы надо приватизировать, сферу услуг – насадить. Индустриальное государство превращали в рыночную периферию и территорию дешевой рабочей силы – площадку для импорта.

Павел Мариев:

Мы, конечно, одни из первых почувствовали практически прекращение инвестиций в развитие карьеров в России. Это связано прежде всего с приватизацией в России. Это напоминало процесс выращивания хлеба. На исторической почве советского наследия всходил новый урожай белорусской селекции. Сергей Федорович:

Это решение по развитию и поддержанию белорусских предприятий, которое было реализовано нашим руководством, конечно, после выборов Президента, – единственно правильное и дальновидное решение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда мне доложили, что наши рабочие хотят прийти к Президенту на какую-то там площадь, еще не определились, и требовать повешения жизненного уровня, я распорядился, чтобы все члены правительства пошли к рабочим, а не рабочие к ним. В том числе и я. Я готов вас слушать. Зерноуборочные комбайны, троллейбусы, тягачи МЗКТ. Было много скептиков – не потянем. Но рулить процессом стал Александр Лукашенко. Потянули. Александр Лукашенко: «Я мечтал о том, что мы начнем делать свои комбайны, и мечта сбылась».

Постепенно разворачивались. Хватало и испытаний. То путь на рынки других стран становился узким, то поставки комплектующих недружественные конкуренты останавливали. Но конвейер белорусского машиностроения движется. Павел Мариев:

Сегодняшнее машиностроение Республики Беларусь проходит второе рождение. На всех (без исключения) предприятиях идет обновление продукции, обновление производственной базы.

Нам даже удалось объехать яму, в которую угодили российские машиностроители. Мы не отдали свой рынок западным концернам. Мы создали совместно автомобиль с более надежными и предсказуемыми китайскими партнерами. Александр Лукашенко требует привнести в производство легковых автомобилей «БелДжи» отечественные наработки. В том, что на наш рынок пришла известная автомобильная корпорация – личная заслуга Президента. Только благодаря тесным контактам Первого с Большим Си Китай поделился с нами своими компенсациями. Первые некулуарные заявления прозвучали в 2015-м. Это была мечта Президента. Создать свой народный автомобиль. Завистники и недоброжелатели кричали: бред. Наслаждайтесь. Бренд «БелДжи». Лукашенко: «Если электромобиль – будущее, давайте этим будущим заниматься сейчас».

Есть чем гордиться. Но почивать на лаврах рановато. Во-первых, спрос превышает предложение. Не просто смена логотипа! Лукашенко доложили об успехах на заводе «БЕЛДЖИ».

Второе – локализация. Столько предприятий, столько амбиций у них, а запчасти у нас пока импортные. «Вот вам год!» Лукашенко поручил закончить белорусский электрокар к 2025-му.

И последнее, которое становится первым. Новый маяк – электротранспорт. «Витовт» покоряет города России. Уверенно разворачивается на отечественных маршрутах. Перевести весь городской транспорт на электричество – не перспектива, а задача. Своя АЭС есть, а когда-то появится еще и свой электрокар. Беларусь готовится к системе новых технологических компетенций. Но пока у главы государства попросили поддержки – льготного кредитования для населения на народный автомобиль. Будет. Главное, чтобы сами производители, не сбавляя обороты, относились к нашему авто качественно. Лукашенко: мы не должны кланяться немецким автомобилям, а достигать этого уровня.