В Минске прошла товарищеская встреча между болельщиками сборных Беларуси и России по футболу

В преддверии матча национальных сборных Беларуси и России силами померились болельщики обеих команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В составы дружин вошли бывшие футболисты, любители, а также блогеры и представители СМИ. Возглавлял нашу команду Юрий Пунтус. Главным тренером гостей стал Александр Мостовой. Встреча получилась сверхрезультативной. На двоих коллективы забили 10 мячей, но численный перевес оказался на стороне белорусов – 6:4. За хозяев дублем отметился Виталий Булыга, еще по одному точному удару нанесли Дмитрий Бага, Артем Марченко, Сергей Кисляк и Александр Вяжевич.

Татьяна Киосе, экс-игрок женской сборной Беларуси по футболу:

Очень положительные эмоции на самом деле. И у нас, у болельщиков, есть шанс проявить себя. Поэтому это очень положительные эмоции. Для нашей команды Беларуси тоже важно, что мы воодушевляем и их игру, и тоже играем, и за них будем болеть.

Егор Алешин, болельщик сборной России по футболу:

Столько эмоций я ощутил! Так много звезд разных, разных футболистов, легенд. Дружественная игра. И в целом, когда болельщики встречаются, очень эмоционально, приятно. Особенно, когда это две разные страны. Такие товарищеские поединки болельщиков становятся уже доброй традицией. Это не только создает атмосферу праздника, но и подогревает интерес к основному матчу.