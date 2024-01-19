Лукашенко: мы не должны кланяться немецким автомобилям, а достигать этого уровня

Новость, которая сулит белорусам полную удовлетворенность отечественными автомобилями. Такое поручение правительству дал Президент. Александр Лукашенко посетил завод «БЕЛДЖИ», где сегодня выпускают пять моделей легковых автомобилей: четыре кроссовера и один седан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Про качество было сказано во время общения с работниками завода. Президент обозначил: приехал, чтобы говорить о перспективах, а они при должном отношении у «БЕЛДЖИ» очень неплохие.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главная цель – куда мы будем двигаться со своим легковым автомобилем, но то, что у нас легковой автомобиль будет востребован, на него будет большой спрос, и мы его будем производить, как Mercedes, BMW и прочие с той же локализацией. Я не говорю там: по качеству достигнем. Может быть, мы лучше будет производить автомобиль. Что тут нам кланяться немецким автомобилям, они хорошие. Надо достигать этого уровня. Поэтому мы будем идти в этом направлении, локализовывая настолько, насколько можно (Подробности).
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