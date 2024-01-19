Лукашенко: мы не должны кланяться немецким автомобилям, а достигать этого уровня

Новость, которая сулит белорусам полную удовлетворенность отечественными автомобилями. Такое поручение правительству дал Президент. Александр Лукашенко посетил завод «БЕЛДЖИ», где сегодня выпускают пять моделей легковых автомобилей: четыре кроссовера и один седан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Про качество было сказано во время общения с работниками завода. Президент обозначил: приехал, чтобы говорить о перспективах, а они при должном отношении у «БЕЛДЖИ» очень неплохие.