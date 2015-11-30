Александр Лукашенко требует привнести в производство легковых автомобилей «БелДжи» отечественные наработки

Новости Беларуси. Белорусскому легковому автомобилю быть. Вместе с профессионалами из Поднебесной мы уже собираем машины разных классов под Борисовом. В планах расширить производство, где будет больше отечественных наработок. Такую задачу поставил 30 ноября президент.

В настоящее время в 70 километрах от столицы строится завод, который намерен выйти на выпуск сначала 60, а потом и 120 тысяч авто в год. Большую часть будут поставлять на экспорт – речь идет практически о 90% всего объема.

Современные седаны, компактные хэтчбеки и даже деловые кроссоверы. Совместные белорусско-китайские авто.

Крупноузловая сборка легковушек мощностью 10 тысяч автомобилей в год – реалии дня сегодняшнего. А вот завод по производству легковых автомобилей и выпуск сначала 60 тысяч машин в год, а потом и вовсе в два раза больше – уже будущее белорусского автопрома. Ближайшее.

Китайцы, строящие завод «Джили», 30 ноября связывались по видеосвязи с Поднебесной – показать, какой первый снег выпал в Синеокой. А белорусы уже через несколько месяцев увидят сразу три новые машины. Над дизайном трудились специалисты из хорошо всем известного шведского автогиганта. Детали держат пока в секрете. Зато планы построить крупный завод по выпуску легковушек в Беларуси никто не скрывает.

Дмитрий Батраков, директор СЗАО «БелДжи»:

Проект должен быть запущен с 1 января 2017 года, годовая мощность – 60 тысяч автомобилей в год. Поэтому в 2017 году, естественно, будут какие-то нюансы, отладка, но на проектную мощность в 2017 году мы уже должны выйти.

Общая площадь завода – 118 гектаров. Больше 1300 новых рабочих мест. Если сегодня авто в Борисове собираются из привезенных частей, то на этом заводе принцип совершенно другой – полный цикл. Своя сварка, свая покраска, максимально возможное использование отечественных материалов – от шин до пластика.

Кстати, по итогам 2014 года «Джили» стал самым продаваемым китайским седаном в России и Поднебесной. В «БелДжи» не опровергают и свежую информацию о том, что сборка моделей китайских «Джили» для всего рынка ЕАЭС может быть окончательно перенесена в Беларусь.

Дмитрий Батраков, директор СЗАО «БелДжи»:

Если в течение первых двух лет мы выйдем на объем максимальный, который есть, то будет рассмотрен вопрос об увеличении мощностей на этом заводе. Поэтому на территории Евразийского экономического союза, я думаю, это будет единственное предприятие под брендом «Джили».

О реализации крупного инвестиционного проекта – организации производства по сборке легковых автомобилей – говорили 30 ноября у главы государства. Представили Правительства, Администрации Президента, облисполкома и профильного ведомства.

В свое время глава государства не раз подчеркивал, что это будущее белорусского автопрома. Даже называл своей мечтой. Но если в производстве тракторов и большегрузных авто Беларусь – пример, то для выпуска конкурентных «легковушек» искать решили страну-партнера.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Моя мечта, чтобы мы имели не только производство большегрузных автомобилей, грузовых, средней грузоподъемности, тракторов, но и легковых автомобилей, близких к народному, чтобы наша страна могла обеспечивать потребности юридических и физических лиц в собственных легковых автомобилях. Естественно, создавать самим, с нуля, легковой автомобиль сегодня – это смерти подобно. И не для Беларуси эта тема, поскольку и рынок не тот, и прочее. И самое главное – ведь многие государства, которые производят легковые автомобили, не просто на годы, на века ушли вперед. И создавать легковой автомобиль, а потом конкурировать с этими странами, которые производят хорошие автомобили сегодня, те же «Мерседесы», японские автомобили, корейские и так далее, очень сложно. Поэтому была поставлена задача найти страну, которая готова нам помочь на основе их и наших технологий создать приемлемый автомобиль, автомобиль для нашего народа, чтобы он и по качеству, и по цене был для нас выгоден.

И таких партнеров нашли – в Китае. Сотрудничество с этой страной приоритетное и перспективное. Синеокую и Поднебесную связывает далеко не один совместный проект. А в октябре 2011 года Министерство промышленности нашей страны и китайская корпорация подписали еще и меморандум. Тогда как раз и была достигнута договоренность по организации производства легковых автомобилей.

Чуть позже заключили инвестиционный договор. В итоге учредили белорусско-китайское предприятие «БелДжи». Как-никак сомнений в передовых технологиях Поднебесной, которые используются при выпуске авто, не было.

Александр Лукашенко:

Сегодня Китай по этим товарам практически завоевывает весь мир, китайцы продвигают свои автомобили, они уже и хорошего качества. Мы в этом убедились на примере «Джили», которые собирают у нас некоторые компоненты автомобилей, мы поставляем для этой сборки. Посмотрев на это производство сборочное, мы приняли решение: быть у нас легковому автомобилю и создавать его мы будем вместе с китайцами на основе их технологий. Там, где мы можем, а мы можем, опыт у нас есть сборки и производства грузовых автомобилей и компонентов для легковых автомобилей, мы должны использовать собственный опыт и собственные наработки. Они есть и в Национальной академии наук, и в прикладной науке также. Поэтому потихонечку мы должны усовершенствовать этот автомобиль и построить новый завод по производству так называемой «БелДжи».

Цена – качество – надежность – сервис. «Народным автомобилем» белорусско-китайские машины Александр Лукашенко называл не раз. Впрочем, все производство под личным контролем Президента. Посещал цеха сборки на заводе в Борисове, лично тестировал мощность машин. Не единожды глава государства подчеркивал и то, что главное – локализация. В выпускаемом в Беларуси авто должно быть как можно больше белорусского. И работа над этим ведется, – отмечает вице-премьер.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Ставим задачу дойти до 120 тысяч автомобилей, произведенных по полному технологическому циклу со сваркой, покраской, подготовкой. Уровня локализации не менее 50% должны достичь к июлю 2018 года. На это дело будет задействовано много наших предприятий. Уже сегодня программа по импортозамещению развернута.

Большую часть автомобилей «БелДжи» планируется поставлять на экспорт. Практически 90%.

Ставку делают на новые улучшенные модели, главное – доступные по ценам. Ведь конкуренция на мировом рынке серьезная. Только в России – около трех десятков предприятий по сборке легковушек. Отсюда закономерный вопрос от президента: как будем конкурировать, а, главное, где продавать.

Александр Лукашенко:

Первый вопрос – где будем продавать. Будет ли рынок для наших автомобилей? Понятно, внутренний рынок мы обеспечим, создадим соответствующие условия. Это будем наш завод, поэтому мы будем продавать на внутреннем рынке. Конечно, мы заставим коллектив делать самые качественные автомобили, учитывая, что здесь и производство, и сервис, и власть все-таки требовательна в стране, – автомобиль будет хороший. Но есть же еще лучше автомобили, правда, по цене выше. И вот тут как население будет: наш автомобиль покупать или, может быть, отдадут преимущество пусть дорогому, но уже известной марки. Поэтому первый вопрос – это вопрос рынка. Второй вопрос – это вопрос финансирования. Третий вопрос – это вопрос, собственно, производства.

И, кстати, прогнозы оптимистичные. Недорогие авто у покупателей в «цене». Тем более достойные конкуренты машинам дорогих марок.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Если в 2013 году на российском рынке объемы продаж всех ведущих фирм упали на 15-35%, то на этом падающем рынке «Джили» выросло на 41%.

В планах «в центре белорусского автопрома» производить 120 тысяч машин в год. К поставке и монтажу оборудования приступить намерены в январе-феврале 2016 года. Все для того, чтобы планы и договоренности превратить в только что сошедшие с производственного конвейера автоновинки. Причем к началу 2017 года. Это станет еще и подтверждением развития в Беларуси целой национальной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.