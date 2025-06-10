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Ирина Шиманович вышла в 1/8 финала теннисного турнира WTA-125

10 июня 2025 18:52
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Ирина Шиманович вышла в 1/8 финала теннисного турнира WTA-125 в испанской Валенсии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В поединке первого круга в соперницах у белоруски, занимающей 160-е место в мировом рейтинге, значилась 125-я в топе – Дарья Семенистая из Латвии. В первом сете наша спортсменка увереннее выглядела на корте и оставила отрезок за собой с результатом 6:3. А во второй партии успех закрепила – вновь 6:3. Победа. А вместе с ней и пропуск в следующий раунд. Матч продолжался 1 час 24 минуты. За выход в четвертьфинал Шиманович поспорит с представительницей России – Алиной Чараевой.

# Теннис

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