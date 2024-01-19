Лукашенко: «Если электромобиль – будущее, давайте этим будущим заниматься сейчас»

Новость, которая сулит белорусам полную удовлетворенность отечественными автомобилями. Такое поручение правительству дал Президент. Александр Лукашенко посетил завод «БЕЛДЖИ», где сегодня выпускают пять моделей легковых автомобилей: четыре кроссовера и один седан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все познается в сравнении. Рядом премиальный вариант китайского электрокара за 170 и 150 тысяч белорусских рублей, и наша «БЕЛДЖИ» в разы дешевле.

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

В этом году эта самая дешевая машина за 49 500. И ее купили и сельсоветы…

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Коробка какая здесь?

– Здесь есть две модификации… Есть механика и робот. Но сейчас мы сделали машину, где уже будет автомат и будет подогрев сидений. То есть мы сделали кое-какие вещи, которые для нашего рынка нужны.

– Привод полностью разработан в нашем институте [НАН Беларуси – прим. ред.], батарея и электроника тоже сделана специально…