Лукашенко: «Если электромобиль – будущее, давайте этим будущим заниматься сейчас»
Новость, которая сулит белорусам полную удовлетворенность отечественными автомобилями. Такое поручение правительству дал Президент. Александр Лукашенко посетил завод «БЕЛДЖИ», где сегодня выпускают пять моделей легковых автомобилей: четыре кроссовера и один седан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все познается в сравнении. Рядом премиальный вариант китайского электрокара за 170 и 150 тысяч белорусских рублей, и наша «БЕЛДЖИ» в разы дешевле.
Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
В этом году эта самая дешевая машина за 49 500. И ее купили и сельсоветы…
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
– Коробка какая здесь?
– Здесь есть две модификации… Есть механика и робот. Но сейчас мы сделали машину, где уже будет автомат и будет подогрев сидений. То есть мы сделали кое-какие вещи, которые для нашего рынка нужны.
– Привод полностью разработан в нашем институте [НАН Беларуси – прим. ред.], батарея и электроника тоже сделана специально…
– 400 километров пробег.
– Сколько?
– 400 километров пробег, стоит он пока что 156 тысяч.
– Это экспериментальный образец.
Кстати, многие ждали, что Президент устроит тест драйв и одномоментно рекламу отечественному бренду, но Александр Лукашенко поступил иначе. Мы ведь в Год качества вошли.
Александр Лукашенко:
Суть моих требований, если электромобиль – будущее, так давайте этим будущим заниматься сейчас и будем двигаться в этом направлении. Если бы вы сказали, что это не будущее и доказали, я не парился бы на эту тему.
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