Андрей Лазуткин, политолог:

Раньше Калифорния считалась витриной США, но на то и витрина, что на нее летят мухи. Откуда в самом богатом штате Америки баррикады, беспорядки и социальный взрыв? И зачем Штаты организовали цветную революцию у себя дома? Попробуем разобраться в «Занимательной политологии».

По данным на 2025 год, ВВП одной Калифорнии больше, чем, например, ВВП всей Японии. Но причина не в том, что там производство, как в Токио или на Тайване. В Калифорнии действует Силиконовая долина. Это офшор, где регистрацию получают IT-компании со всего мира, которые приходят на американский рынок. Реально такая компания – это юридический адрес с вывеской в США и сотрудниками в Индии, Китае, Беларуси. Вот если сложить оборот таких офшорных компаний – получается ВВП Калифорнии в размере 4 триллионов долларов. Но он фиктивный.

Те не менее штат все равно небедный. Откуда там мексиканский бунт нищих? При чем бунт не из-за того, что Трамп их депортирует, как пишут СМИ. Формальная причина – это налог на денежные переводы в Латинскую Америку для мигрантов. Но не 40-50 %, а всего лишь 3,5 %. То есть это порядка 15 долларов с перевода в месяц. Как же 3 % спровоцировали цветную революцию?

Самое главное – для этого годами складывалась среда. По фильмам 1990-х Калифорния – это рай на земле, где все загорают и купаются в океане на досках. В реальности это столица героиновой наркомании и столица бездомных. Там живет четверть всех американских бомжей, целые анклавы в городах. Большая часть – те, кто возвращается из тюрем, они социально не адаптированы, наркозависимы, а теплый климат позволяет жить на улице.