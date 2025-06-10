Зачем США организовали цветную революцию у себя дома? Разобрался политолог

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Раньше Калифорния считалась витриной США, но на то и витрина, что на нее летят мухи. Откуда в самом богатом штате Америки баррикады, беспорядки и социальный взрыв? И зачем Штаты организовали цветную революцию у себя дома? Попробуем разобраться в «Занимательной политологии».
По данным на 2025 год, ВВП одной Калифорнии больше, чем, например, ВВП всей Японии. Но причина не в том, что там производство, как в Токио или на Тайване. В Калифорнии действует Силиконовая долина. Это офшор, где регистрацию получают IT-компании со всего мира, которые приходят на американский рынок. Реально такая компания – это юридический адрес с вывеской в США и сотрудниками в Индии, Китае, Беларуси. Вот если сложить оборот таких офшорных компаний – получается ВВП Калифорнии в размере 4 триллионов долларов. Но он фиктивный.
Те не менее штат все равно небедный. Откуда там мексиканский бунт нищих? При чем бунт не из-за того, что Трамп их депортирует, как пишут СМИ. Формальная причина – это налог на денежные переводы в Латинскую Америку для мигрантов. Но не 40-50 %, а всего лишь 3,5 %. То есть это порядка 15 долларов с перевода в месяц. Как же 3 % спровоцировали цветную революцию?
Самое главное – для этого годами складывалась среда. По фильмам 1990-х Калифорния – это рай на земле, где все загорают и купаются в океане на досках. В реальности это столица героиновой наркомании и столица бездомных. Там живет четверть всех американских бомжей, целые анклавы в городах. Большая часть – те, кто возвращается из тюрем, они социально не адаптированы, наркозависимы, а теплый климат позволяет жить на улице.
Андрей Лазуткин:
А власти Калифорнии, вместо того чтобы лечить и дать работу, ставят социальные эксперименты. Например, в апреле этого года один из мэров Пэррис предлагал решить проблему бездомных, раздавая им наркотик фентанил бесплатно, чтобы те умирали от передозировок, и таким образом снизить поголовье. Разумеется, эти слухи вызвали, наоборот, прилив наркоманов и бездомных в штат.
Так что в социальном плане Калифорния – уникальное место, где соединятся сверхбогатство Силиконовой долины (дома за заборами, огромные частные поселки, где живут кинозвезды, школы, клиники, свой закрытый мир для миллионеров) и такая же сверхнищета вокруг. А посередине находятся те самые нелегальные мигранты.
Потому что кто-то должен работать за среднюю зарплату в секторе услуг, косить газон, водить и чинить машины, продавать кофе, ремонтировать дороги. А местный средний класс, глядя на миллионеров, этого делать уже не хочет.
При этом в США бюджет вообще не выполняет социальные функции. Это в нашей Конституции написано, что Беларусь – социальное государство, а в Конституции Штатов сказано лишь про свободу и стремление к счастью. Поэтому принимать наркотики и жить в коробке не считается чем-то зазорным. Это личный выбор, и никто никого не тянет из ямы и не лечит, государство устраняется от своих граждан.
Андрей Лазуткин:
Но самое главное, конечно, в политике. Калифорнию на 100 % контролирует Демпартия США, а до появления Маска за счет Силиконовой долины демократы контролировали еще и все передовые интернет-технологии. Компании типа Microsoft – это столпы и главные спонсоры Демпартии. А Калифорния – их опорный штат, как у республиканцев Техас.
И, конечно же, Трамп с удовольствием плеснул бензина демократам в костер. Вся его избирательная кампания строилась на теме нелегальной миграции, и ему выгодны массовые беспорядки.
Подробности в видео.