Лукашенко утвердил кадровый реестр Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси создана единая система учета руководящих должностей всех уровней государственного управления. Александр Лукашенко утвердил кадровый реестр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указ главы государства направлен на гармонизацию подходов к формированию кадровых реестров в госорганах и выстраивание более слаженной работы с руководящим составом. В кадровый реестр включена вся вертикаль власти – от Президента до глав местных администраций районов и городов.