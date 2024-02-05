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Лукашенко утвердил кадровый реестр Беларуси

05 февраля 2024 16:44
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Новости Беларуси. В Беларуси создана единая система учета руководящих должностей всех уровней государственного управления. Александр Лукашенко утвердил кадровый реестр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко утвердил кадровый реестр Беларуси-1

Указ главы государства направлен на гармонизацию подходов к формированию кадровых реестров в госорганах и выстраивание более слаженной работы с руководящим составом. В кадровый реестр включена вся вертикаль власти – от Президента до глав местных администраций районов и городов.

# Закон # общество # Александр Лукашенко

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