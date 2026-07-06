Белорусские борцы стартовали на чемпионате Европы (U-20)

В Северной Македонии стартовал чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов не старше 20 лет. Первыми на ковер вышли борцы греко-римского стиля. В том числе и два соотечественника, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Дудук, выступающий в весе до 63 килограммов, на ранних стадиях одолел соперников из Польши и Германии, но в четвертьфинале без шансов уступил Алексу Маргаряну из Армении.

В категории до 87 килограммов Данил Склизков успешно справился с квалификацией, а в 1/8 проиграл оппоненту из Румынии.

Первые медали у классиков будут разыграны завтра, кроме того во вторник свой турнирный путь начнут еще пять представителей нашей страны. Затем сильнейших на континенте начнут определять девушки, в том числе 9 белорусок. А завершат программу чемпионата борцы вольного стиля.