Партия белорусских трамваев вышла на маршруты Казахстана

Партия наших новых трамваев вышла на маршруты Казахстана в городе Павлодар. Также отправляют комплекты для сборки трехсекционных вагонов в Нижегородскую область. Выиграли конкурс на поставку троллейбусов с автономным ходом в Ярославль. А сейчас прорабатывается сотрудничество с еще двумя городами, уже в Татарстане, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Олег Быцко, заместитель генерального директора предприятия «БКМ Холдинг»:

Начали работать с Набережными Челнами и Нижнекамском. На сегодня мы поставили на опытную эксплуатацию модернизированный трамвайный вагон. Взяли тележки с эксплуатируемых или уже списанных трамвайных вагонов, провели их модернизацию. Этот вариант выгоден тем, что намного дешевле, чем закупка новых трамвайных вагонов со стопроцентным низким полом. Экономия составляет до 30 %. При этом трамвай имеет самые современные системы.

Производит «Белкоммунмаш» современную технику и для белорусских дорог. Электротранспорт нового поколения можно встретить не только в Минске, но и в Мозыре, Витебске и даже на одном из ключевых объектов энергетической инфраструктуры страны – Белорусской атомной электростанции.