«Это молодёжь, не пенсионеры». Кто чаще всего покупает домики за одну базовую?

Алена Сырова, СТВ: Среди тех, кто покупал у вас домики за последнее время, это кто, дачники?

Сельские перспективы. Легко ли купить домик в деревне за одну базовую? С какими трудностями сталкиваются новоселы? Какие меры предпринимает государство для улучшения качества жизни за МКАД? Что такое «деревня будущего»? Ответы на эти вопросы искали в прямом эфире ток-шоу «По существу». Среди приглашенных спикеров как теоретики улучшения и развития жизни на селе, так и практики. Случился ли конфликт интересов?

Тамара Укружская, председатель Семукачского сельского исполнительного комитета Могилевского района:

Это дачники. Я могу сказать по возрастной категории: это молодежь. Это не пенсионеры, это от 30 до 40, даже есть младше 30-ти.

Кирилл Казаков, СТВ:

У вас Могилевский район, город недалеко?

Тамара Укружская:

Дело в том, что наш сельсовет находится в самой крайней точке Могилевского района, у нас до последнего населенного пункта 75 километров. А центр сельсовета Семукачей, он находится за 60 километров. То есть это не близко. А расстояние между населенными пунктами до 27 километров.

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