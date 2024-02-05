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«Это молодёжь, не пенсионеры». Кто чаще всего покупает домики за одну базовую?

05 февраля 2024 19:13
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Сельские перспективы. Легко ли купить домик в деревне за одну базовую? С какими трудностями сталкиваются новоселы? Какие меры предпринимает государство для улучшения качества жизни за МКАД? Что такое «деревня будущего»? Ответы на эти вопросы искали в прямом эфире ток-шоу «По существу». Среди приглашенных спикеров как теоретики улучшения и развития жизни на селе, так и практики. Случился ли конфликт интересов?

Алена Сырова, СТВ:
Среди тех, кто покупал у вас домики за последнее время, это кто, дачники?

«Это молодёжь, не пенсионеры». Кто чаще всего покупает домики за одну базовую?-1

Тамара Укружская, председатель Семукачского сельского исполнительного комитета Могилевского района:
Это дачники. Я могу сказать по возрастной категории: это молодежь. Это не пенсионеры, это от 30 до 40, даже есть младше 30-ти.

Кирилл Казаков, СТВ:
У вас Могилевский район, город недалеко?

Тамара Укружская:
Дело в том, что наш сельсовет находится в самой крайней точке Могилевского района, у нас до последнего населенного пункта 75 километров. А центр сельсовета Семукачей, он находится за 60 километров. То есть это не близко. А расстояние между населенными пунктами до 27 километров.

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# Государственная социальная политика # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Тамара Укружская

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