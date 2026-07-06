Муковозчик: каждый следующий год будет становиться все жарче, но нам это нипочем

Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

Жара скорректировала спрос: белорусы скупали тоннами квас и другие напитки, ели холодник и мороженое. Ожидаемо рекорды продаж бьют вентиляторы и кондиционеры. Поделитесь лайфхаком на два ближайших месяца: как вы спасаетесь от жары?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

По глоточку воды, лучше минеральной, каждые полчаса-час. Легкая, просторная одежда. Отсутствие резких движений, если переносить тяжести, то круглое – катать. И постоянно включенный кондиционер, конечно же. Потому что жару, девчонки, хорошо переносить, когда рядом бассейн с водой. И вон там подальше – вода, и тут рядом в бокале – тоже вода. И постоянно включенный кондиционер, конечно же.

Нам, белорусам, надо тренироваться и готовиться: в этом году Пинск пока держит новый температурный рекорд (+40,4 по Цельсию), но в следующем, убежден, в гонку за лидером бросятся Малорита, Дивин и Лельчицы. Малый ледниковый период закончился, и это значит, что каждый следующий год будет становиться все жарче.

Но нам это нипочем, мы привыкнем, а вот Европа задохнется. Ибо кондиционеры там давно приравняли к предметам роскоши из-за дурацкой «зеленой повестки», отчего общеевропейцы мрут уже тысячами. Но их никто не жалеет, потому что принцип «расплавицца абы б не поддацца» для ЕС важнее. А мы с вами справимся – как всегда, без гвалта и шума, памяркоўна i разважлiва. С постоянно включенным кондиционером, конечно же.