О жизненном пути и любви к Родине – Агата Моцко в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Агата Моцко, режиссер-постановщик.
В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Агата Моцко, режиссер-постановщик.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Здравствуйте, Агата.
Агата Моцко, режиссер-постановщик:
Здравствуйте, Александр Александрович.
Александр Осенко:
Я рад вас приветствовать у нас на площадке.
Агата Моцко:
Будем готовить плов с телятиной по белорусско-казахскому рецепту
Александр Осенко:
Говорят, что концерт – это архитектура эмоций, а кино – это живопись.
Агата Моцко:
Я больше архитектор.
Александр Осенко:
Так, я помогаю резать морковку?
Агата Моцко:
Конечно, вы заваливаете вопросами, я не успеваю морковку резать.
Александр Осенко:
А это тест такой.
Агата Моцко:
Хочу жить на природе, возле животных, но главное, чтобы они меня не кусали.
Александр Осенко:
Это ты про комаров?
Агата Моцко:
Это я про медведей.
Агата Моцко:
Соли добавим вам.
Александр Осенко:
Нам бы перчинки добавить.
Агата Моцко:
Перчинки сейчас добавим.
Александр Осенко:
В 2025 году ты получила благодарность Президента за «Марафон единства».
Агата Моцко:
Это та кульминация в моей карьере, которая останется в моей истории, в истории моей жизни.
Александр Осенко:
Патриотизм. Его надо воспитывать или он впитывается с молоком матери?
Агата Моцко:
Быть патриотом – это быть уже взрослым. Потому что ты осознаешь, что ты любишь и за что ты готов умереть.
Смотрите новый выпуск 12 июля в 10:15 на «РТР-Беларусь».