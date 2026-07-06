О жизненном пути и любви к Родине – Агата Моцко в «Рецепте настоящего белоруса»

Александр Осенко: Я рад вас приветствовать у нас на площадке.

Александр Осенко: А это тест такой.

Агата Моцко: Конечно, вы заваливаете вопросами, я не успеваю морковку резать.

Александр Осенко: Так, я помогаю резать морковку?

Агата Моцко: Я больше архитектор.

Александр Осенко: Говорят, что концерт – это архитектура эмоций, а кино – это живопись.

Агата Моцко: Будем готовить плов с телятиной по белорусско-казахскому рецепту

Агата Моцко:

Хочу жить на природе, возле животных, но главное, чтобы они меня не кусали.

Александр Осенко:

Это ты про комаров?

Агата Моцко:

Это я про медведей.

Агата Моцко:

Соли добавим вам.

Александр Осенко:

Нам бы перчинки добавить.

Агата Моцко:

Перчинки сейчас добавим.