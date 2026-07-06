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О жизненном пути и любви к Родине – Агата Моцко в «Рецепте настоящего белоруса»

06 июля 2026 18:21
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В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Агата Моцко, режиссер-постановщик.

О жизненном пути и любви к Родине – Агата Моцко в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Здравствуйте, Агата.

Агата Моцко, режиссер-постановщик:
Здравствуйте, Александр Александрович.

Александр Осенко:
Я рад вас приветствовать у нас на площадке. 

О жизненном пути и любви к Родине – Агата Моцко в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Агата Моцко:
Будем готовить плов с телятиной по белорусско-казахскому рецепту

Александр Осенко:
Говорят, что концерт – это архитектура эмоций, а кино – это живопись.

Агата Моцко:
Я больше архитектор.

Александр Осенко:
Так, я помогаю резать морковку?

Агата Моцко:
Конечно, вы заваливаете вопросами, я не успеваю морковку резать.

Александр Осенко:
А это тест такой.

О жизненном пути и любви к Родине – Агата Моцко в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Агата Моцко:
Хочу жить на природе, возле животных, но главное, чтобы они меня не кусали.

Александр Осенко:
Это ты про комаров? 

Агата Моцко:
Это я про медведей.

Агата Моцко:
Соли добавим вам.

Александр Осенко:
Нам бы перчинки добавить. 

Агата Моцко:
Перчинки сейчас добавим. 

О жизненном пути и любви к Родине – Агата Моцко в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Александр Осенко:
В 2025 году ты получила благодарность Президента за «Марафон единства». 

Агата Моцко:
Это та кульминация в моей карьере, которая останется в моей истории, в истории моей жизни.

Александр Осенко:
Патриотизм. Его надо воспитывать или он впитывается с молоком матери? 

Агата Моцко:
Быть патриотом – это быть уже взрослым. Потому что ты осознаешь, что ты любишь и за что ты готов умереть.

Смотрите новый выпуск 12 июля в 10:15 на «РТР-Беларусь». 

# Агата Моцко # Александр Осенко # Интервью

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