«Придите ко мне в офис, я вам покажу бронирования». Гендиректор «Белавиа» об обвинениях в переправке беженцев в Беларусь

Новости Беларуси. Западная пропаганда, видимо, решив поменять вектор освещения миграционного кризиса, пытается вовлечь в это Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, 15 ноября президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что беженцы приезжают в Минск через Москву на рейсах «Белавиа». Ответ не заставил себя долго ждать. Данную информацию категорически опроверг генеральный директор белорусской авиакомпании Игорь Чергинец.

Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:

Это вызывает удивление – мы не возили таких пассажиров. Ввели дополнительные меры по недопущению таких пассажиров на рейсы авиакомпании «Белавиа». Тем не менее я проверил сейчас лично все наши рейсы, которые мы выполнили и выполняем сегодня из Москвы в Минск, их у нас сегодня пять рейсов. Ни на одном из этих рейсов я не увидел подозрительных пассажиров из потенциальной зоны риска.

Всего где-то на наших рейсах сегодняшних находятся не более десяти пассажиров – не граждан России и Беларуси. Я уже предлагал сотрудникам средств массовой информации, иностранным корреспондентам, сотрудникам посольств, аккредитованным в Республике Беларусь, – придите ко мне в офис, я вам покажу бронирования, я вам покажу рейсы. И мы сможем проверить, говорит ли руководство авиакомпании «Белавиа» правду.