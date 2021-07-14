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«Основной напиток – пиво». Что специалисты говорят о подростковом алкоголизме?

14 июля 2021 20:32
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Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Школьники и выпускные вечера, когда в стране запрещена продажа алкоголя – насколько действенна эта мера? Имеет ли смысл вводить ее чаще, не только когда выпускные вечера, но и по другим праздникам?

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Или это провоцирует еще больший спрос на алкоголь?

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Очень много сейчас молодых людей, которые начинают «верный путь» к алкоголизму.

«Основной напиток – пиво». Что специалисты говорят о подростковом алкоголизме?-1

Василий Демидович, старший инспектор по особым поручениям отдела организации работы инспекции по делам несовершеннолетних управления профилактики МВД:
Мера действенная однозначно. Поэтому здесь и речь идти не может.

Елена Кругликова:
Чтобы вылечить болезнь, нужно знать ее причины. В случае с алкоголизмом что лечить? Насколько я понимаю, многие проблемы – идут личные какие-то переживания. Может быть, как-то на школьном уровне все-таки внедрить общение с психотерапевтами, неврологами? Не для галочки, а чтобы на самом деле детям показывали последствия алкоголизма

Алена Родовская:
Есть же инспекция по делам несовершеннолетних, которая отслеживает неблагополучные семьи, где родители злоупотребляют алкоголем, и они уже, соответственно, за ребенком наблюдают. Если ребенок нормальный, из хорошей семьи, зачем ему невролог или психиатр, к которому будут лишний раз приводить и травмировать ребенка? Где вот эта тонкая грань воспитания молодого поколения, чтобы они понимали?

«Основной напиток – пиво». Что специалисты говорят о подростковом алкоголизме?-4

Наталья Надольская:
Мне еще кажется, что здесь еще речь идет о том, что все подростки и школьники хотят быть как все. Если какая-то компания, где выпивают, и ты не выпьешь, то ты вроде как не с нами. И все же хотят повзрослеть раньше. Какой сейчас возраст, какие вы правонарушения фиксируете, которые совершают подростки в алкогольном опьянении?

Василий Демидович:
В принципе, в алкогольном опьянении самое распространенное правонарушение – это хулиганство в первую очередь. В том числе драка, повреждение имущества. Кража – одно из самых распространенных преступлений, которые совершают дети.

Наталья Надольская:
Чем напиваются подростки?

Василий Демидович:
Пиво. Основной напиток – это пиво.

«Основной напиток – пиво». Что специалисты говорят о подростковом алкоголизме?-7

Алена Родовская:
То есть им не так много надо.

Василий Демидович:
Это все зависит от персонального, от организма несовершеннолетнего. Но, как показывает практика, ребенку много не нужно.

Елена Кругликова:
Взрослые выпивают по рюмочке за вкусным ужином, покушали. А молодежь? Им же нужно вечер провести или ночь. И там уже пивасик этот разливается…

Алена Родовская:
Мне очень нравятся правила, которые введены в нашей стране: нельзя идти с бутылкой пива, с алкогольными напитками, где ты не имеешь права даже доставать любые емкости, которые содержат алкоголь, в публичных местах. И мне кажется, что эта мера немножко стимулирует и как-то дисциплинирует.

Наталья Надольская:
Иван, как вы можете прокомментировать подростковый алкоголизм? Что пьют, как быстро привыкают и как проходит лечение?

«Основной напиток – пиво». Что специалисты говорят о подростковом алкоголизме?-10

Иван Коноразов, директор медицинского центра, врач-психиатр, нарколог:
Сейчас немножко изменилась ситуация в подростковой среде, то есть молодежь уже меньше интересуют алкогольные напитки, слабоалкогольные напитки. Снижается все-таки когорта людей несовершеннолетних, которые состоят на учете у наркологов. Но вместе с тем все равно есть определенный риск. Они замещают различными другими психоактивными веществами, нехимическими зависимостями, гаджетами и так далее.

Отвечу на вопрос, нужен ли сразу же психиатр, психотерапевт, нарколог, невролог в школе? Пока он там и не нужен, потому что система образования укомплектована социальными психологами, психологами-педагогами и так далее. Это те специалисты, которые проводят профилактические мероприятия. Еще если говорить про профилактику среди несовершеннолетних, вообще в целом профилактику, она делится на три глобальных направления: первичная, вторичная и третичная. Так вот, среди несовершеннолетних должна проводиться профилактика первичная и вторичная. Что такое первичная профилактика? Это профилактические меры, которые направлены на предупреждение первых проб алкоголя. То есть вовлечение несовершеннолетних в какие-то школьные кружки, спортивные секции, организация их летнего отдыха и так далее. А вторичная профилактика – это уже на предупреждение повторных употреблений спиртных напитков, слабоалкогольных напитков и так далее. Те же разъяснительные работы среди несовершеннолетних о вреде употребления алкоголя, к чему это может привести и так далее.

«Основной напиток – пиво». Что специалисты говорят о подростковом алкоголизме?-13

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# Алкоголь # общество # Василий Демидович # Иван Коноразов # Наталья Надольская # Елена Кругликова # Алена Родовская # Фотофакт

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