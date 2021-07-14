«Основной напиток – пиво». Что специалисты говорят о подростковом алкоголизме?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Школьники и выпускные вечера, когда в стране запрещена продажа алкоголя – насколько действенна эта мера? Имеет ли смысл вводить ее чаще, не только когда выпускные вечера, но и по другим праздникам? Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Или это провоцирует еще больший спрос на алкоголь? Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Очень много сейчас молодых людей, которые начинают «верный путь» к алкоголизму.

Василий Демидович, старший инспектор по особым поручениям отдела организации работы инспекции по делам несовершеннолетних управления профилактики МВД:

Мера действенная однозначно. Поэтому здесь и речь идти не может. Елена Кругликова:

Чтобы вылечить болезнь, нужно знать ее причины. В случае с алкоголизмом что лечить? Насколько я понимаю, многие проблемы – идут личные какие-то переживания. Может быть, как-то на школьном уровне все-таки внедрить общение с психотерапевтами, неврологами? Не для галочки, а чтобы на самом деле детям показывали последствия алкоголизма Алена Родовская:

Есть же инспекция по делам несовершеннолетних, которая отслеживает неблагополучные семьи, где родители злоупотребляют алкоголем, и они уже, соответственно, за ребенком наблюдают. Если ребенок нормальный, из хорошей семьи, зачем ему невролог или психиатр, к которому будут лишний раз приводить и травмировать ребенка? Где вот эта тонкая грань воспитания молодого поколения, чтобы они понимали?

Наталья Надольская:

Мне еще кажется, что здесь еще речь идет о том, что все подростки и школьники хотят быть как все. Если какая-то компания, где выпивают, и ты не выпьешь, то ты вроде как не с нами. И все же хотят повзрослеть раньше. Какой сейчас возраст, какие вы правонарушения фиксируете, которые совершают подростки в алкогольном опьянении? Василий Демидович:

В принципе, в алкогольном опьянении самое распространенное правонарушение – это хулиганство в первую очередь. В том числе драка, повреждение имущества. Кража – одно из самых распространенных преступлений, которые совершают дети. Наталья Надольская:

Чем напиваются подростки? Василий Демидович:

Пиво. Основной напиток – это пиво.

Алена Родовская:

То есть им не так много надо. Василий Демидович:

Это все зависит от персонального, от организма несовершеннолетнего. Но, как показывает практика, ребенку много не нужно. Елена Кругликова:

Взрослые выпивают по рюмочке за вкусным ужином, покушали. А молодежь? Им же нужно вечер провести или ночь. И там уже пивасик этот разливается… Алена Родовская:

Мне очень нравятся правила, которые введены в нашей стране: нельзя идти с бутылкой пива, с алкогольными напитками, где ты не имеешь права даже доставать любые емкости, которые содержат алкоголь, в публичных местах. И мне кажется, что эта мера немножко стимулирует и как-то дисциплинирует. Наталья Надольская:

Иван, как вы можете прокомментировать подростковый алкоголизм? Что пьют, как быстро привыкают и как проходит лечение?