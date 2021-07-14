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Праздник уже начался. Что происходит в Витебске за день до открытия «Славянского базара»?

14 июля 2021 19:16
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Новости Беларуси. Витебск готовится к открытию XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония пройдет в субботу, 15 июля, но город уже окутан атмосферой праздника. Театральные постановки, выставки, ярмарки мастеров – мероприятия проходят в Белорусском театре «Лялька», краеведческом музее, концертном зале «Витебск», где выступил «Хор Турецкого». Поздравление гостям фестиваля подготовил и Григорий Лепс. 14 июля всех желающих артист пригласил на свой сольный концерт.

Праздник уже начался. Что происходит в Витебске за день до открытия «Славянского базара»?-1

Самые яркие моменты «Славянского базара» мы покажем в наших программах – в Витебске работают сразу несколько съемочных групп СТВ. Кроме того, в фестивальной столице наша телекомпания развернула большую студию под открытым небом. Именно с этой площадки будет выходить в эфир программа «Новое утро» на РТР-Беларусь. Именитые гости, интересные собеседники, подробности закулисной жизни – все это в фестивальных эфирах.

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Праздник уже начался. Что происходит в Витебске за день до открытия «Славянского базара»?-4

Первый день на «Славянском базаре» завершится за полночь. В 2021 году церемония поднятия флага форума впервые пройдет под звездным небом с участием лауреатов международных конкурсов разных лет.

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# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Фотофакт

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