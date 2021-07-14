Праздник уже начался. Что происходит в Витебске за день до открытия «Славянского базара»?

Новости Беларуси. Витебск готовится к открытию XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония пройдет в субботу, 15 июля, но город уже окутан атмосферой праздника. Театральные постановки, выставки, ярмарки мастеров – мероприятия проходят в Белорусском театре «Лялька», краеведческом музее, концертном зале «Витебск», где выступил «Хор Турецкого». Поздравление гостям фестиваля подготовил и Григорий Лепс. 14 июля всех желающих артист пригласил на свой сольный концерт.