«Для нас это большая честь». Вот как олимпийцы отреагировали на видео белорусов в их поддержку

Новости Беларуси. Олимпийский гимн в поддержку белорусских спортсменов в Токио. Учащиеся и преподаватели Гродненского музыкального колледжа запустили интернет-челледж с хэштэгом «Сыграем Олимпиаду вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они предлагают музыкантам снимать на видео свое исполнение олимпийского гимна и выкладывать в соцсети.