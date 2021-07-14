Программа «12 шагов» и кураторы. Как работают центры анонимных алкоголиков и сколько их в Беларуси

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А сколько сейчас человек находится на диспансерном учете?

Иван Коноразов, директор медицинского центра, врач-психиатр, нарколог:

Сегодня – до трех при соблюдении стойкой ремиссии. То есть когда человек три года не употребляет, тогда ставится вопрос о снятии его с диспансерного наблюдения. Наталья Надольская:

А есть какие-то цифры, сколько человек на учете всего? Иван Коноразов:

В среднем около 160 тысяч по всей республике. Это достаточно большая цифра. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Встречи анонимных алкоголиков я видела только в кино американских, когда они там садятся кружочком: «Здравствуйте, меня зовут так-то, я алкоголик». А в Беларуси как проходят встречи?

Александр Усик, член республиканского общественного объединения «Центральная служба анонимных алкоголиков»:

Похожим образом. Они во всем мире проходят одинаково. Я больше скажу, у нас сегодня порядка 105 групп в республике. В Минске из них где-то около 30. Алена Родовская:

Помогают встречи, когда они так кружочком садятся? Александр Усик:

Помогает частично это. Есть в сообществе так называемая программа «12 шагов» – это путь к трезвости, то, что помогает алкоголику увидеть проблемы. Потому что алкоголь человека вводит в некую иллюзию, и человек, употребляя алкоголь, пребывает в некоем иллюзорном состоянии, те же самые поступки… Допустим, садиться или не садиться за руль. Мне кажется, что любой здравомыслящий человек подумает, что лишат, накажут, не доеду, попаду. В какой момент человека признают алкоголиком? Статистика ВОЗ и мнение врача Эта программа «12 шагов» приводит к тому, что человек меняет образ мышления. Суть: алкоголик, который прошел по этой программе, отдает опыт тому, кто хочет стать на трезвый образ жизни.

Алена Родовская:

А кто к вам в основном приходит – те, которые уже пришли кодировку? Иван Коноразов:

Мы, например, в нашем центре, когда уже занимаемся лечением непосредственно пациентов, оказываем им медицинскую помощь специализированную, сопровождение, на этапе, когда у человека возникает более или менее трезвое осознанное мышление, всегда еще рекомендуем посещать группы анонимных алкоголиков. Потому что есть часть зависимости, которую наши специалисты не могут отработать с зависимым человеком, а может только сообщество анонимных алкоголиков. Алена Родовская:

А как отработать эту зависимость, если человек еще в полушаге от того, чтобы сорваться, уйти и стать запойным? Вот он стоит и смотрит. Что он должен себе сказать, чтобы не налить рюмочку с утра?

Иван Коноразов:

Например, в сообществе анонимных алкоголиков есть такое правило. Если человек понимает, что он уже зависим и стоит перед выбором… Алена Родовская:

Мне кажется, что нет такого человека, который бы понимал, что он зависим, перед тем, как его уже отправят в диспансер. Мне кажется, они все верят, что «я не алкоголик». ВОЗ заявил, что в мире стали пить больше алкоголя. А что происходит в Беларуси? Иван Коноразов:

Есть такие люди. Не все, конечно, но частично уже приходят к пониманию, что есть проблема, самостоятельно обращаются за медицинской помощью. Например, в сообществе AA всегда говорят: если есть желание употреблять алкоголь, позвони сначала своему, условно говоря, куратору, старшему помощнику, который посоветует, как преодолеть тягу к алкоголю.