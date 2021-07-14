«Не могу сделать это некачественно». Анастасия Мирончик-Иванова – о карьере чемпионки, семье и болезни

Новости Беларуси. Быть полезной стране и народу и новыми достижениями в спорте приносить радость болельщикам. Это слова героини новой серии проекта «Белорусская Super женщина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из мировых лидеров прыжков в длину, мастер спорта международного класса Анастасия Мирончик-Иванова. Не многие знают, что родилась будущая спортсменка с серьезными проблемами со здоровьем. Но родительская любовь и ее личная сила воли сотворили чудо.