«Не могу сделать это некачественно». Анастасия Мирончик-Иванова – о карьере чемпионки, семье и болезни
Новости Беларуси. Быть полезной стране и народу и новыми достижениями в спорте приносить радость болельщикам. Это слова героини новой серии проекта «Белорусская Super женщина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из мировых лидеров прыжков в длину, мастер спорта международного класса Анастасия Мирончик-Иванова. Не многие знают, что родилась будущая спортсменка с серьезными проблемами со здоровьем. Но родительская любовь и ее личная сила воли сотворили чудо.
Анастасия Мирончик-Иванова, бронзовый призер чемпионата мира-2011, двукратный серебряный призер II Европейских игр:
Проблемы были, и очень серьезные. Я благодарю своих родителей, что они не опустили руки и трудились каждый день, каждую ночь надо мной, над моим состоянием здоровья и выходили меня.
Я хочу сказать, что я в любом деле готова отдать себя всю. Так везде. Так и в спорте, так и в жизни я эмоциональный человек, я все отдаю через себя. Я не могу сделать это некачественно. Человек может все. Человек может настолько раскрыть свои способности, что он даже сам этого не знает.
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