В пять раз больше, чем убитых. Сколько человек в Беларуси в год умирают от отравления алкоголем?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

А что значит «смертельная доза»? Я где-то слышала, что выпитые 30 рюмок (это полторы бутылки водки в среднем) в течение 6 часов могут привести к летальному исходу?

Иван Коноразов, директор медицинского центра, врач-психиатр, нарколог:

Все зависит от состояния здоровья, от организма. Были случаи, когда и при управлении машиной 5 промилле выявлялось. Есть стадии определенные алкогольного опьянения – легкая, средняя, тяжелая степень. Когда острое отравление, многие люди умирают от острых отравлений алкоголем, когда выпивают большое количество алкоголя.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

А часто сейчас в Беларуси люди погибают от суррогатного алкоголя? Или уже искоренили эту проблему?