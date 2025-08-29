Новости по тегу #Алкоголь

Инициатива обусловлена опасениями по поводу влияния спиртного на развивающийся организм, в частности на мозг. Согласно действующему законодательству, подростки могут употреблять алкоголь в общественных местах с 14 лет при условии, что рядом находятся их родители.
«Люди не умирают, а убивают себя самостоятельно».
Рекомендуется, конечно, нисколько, потому что в нашей стране действует нулевая разрешимость.
По сути, они не вписываются в привычный образ запойных пьяниц, потому что внешне это вполне приличные люди. У них все хорошо на работе, в семье, в социальной жизни, но они зависимы от спиртного.
Бастрыкин: подобная мера поможет в предупреждении алкоголизации молодежи.
Он заявил, что надо употреблять термин «бренди».
«Как врач я противник того, чтобы алкоголь принимать до, во время и после бани в течение часа».
Исследователи полагают, что это способствует профилактике ожирения, а также снизить количество алкогольно-зависимых.
Перспективы развития алкогольной и пивоваренной отраслей, технологические инновации и промышленный туризм. В Минске проходит масштабный бизнес-форум FOOD PROM BEVERAGES.
Площадка объединила ведущих производителей алкогольных и пивобезалкогольных напитков, представителей бизнеса и ритейла. Для участников это возможность установить новые деловые контакты и продвинуть свой продукт.
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