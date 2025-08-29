Прямой эфир

Новости по тегу #Алкоголь

В Германии намерены запретить пить алкоголь с 14 лет
29 августа 2025 07:14

В Германии намерены запретить пить алкоголь с 14 лет

Почему становятся наркоманами и алкоголиками? Причина в генах или в привычках – разбираемся с врачом
09 апреля 2025 17:49

Почему становятся наркоманами и алкоголиками? Причина в генах или в привычках – разбираемся с врачом

Сколько можно выпить, чтобы остаться трезвым для ГАИ? Рассказал автоинспектор
18 марта 2025 14:08

Сколько можно выпить, чтобы остаться трезвым для ГАИ? Рассказал автоинспектор

Психиатр-нарколог: образ бытового алкоголика меняется – это могут быть успешные бизнесмены
14 марта 2025 16:03

Психиатр-нарколог: образ бытового алкоголика меняется – это могут быть успешные бизнесмены

В РФ хотят запретить продажу алкоголя лицам до 21 года
05 февраля 2025 14:13

В РФ хотят запретить продажу алкоголя лицам до 21 года

В Ереване призвали не называть коньяк коньяком
31 октября 2024 11:19

В Ереване призвали не называть коньяк коньяком

Профессионалы: алкоголь в бане употреблять нельзя, но есть альтернативы
20 сентября 2024 19:30

Профессионалы: алкоголь в бане употреблять нельзя, но есть альтернативы

Учёные выяснили, как заставить человека отказаться от алкоголя – все дело в этикетках
20 сентября 2024 09:46

Учёные выяснили, как заставить человека отказаться от алкоголя – все дело в этикетках

В рамках бизнес-форума FOOD PROM BEVERAGES прошёл дегустационный конкурс «Залаты келіх»
11 сентября 2024 18:33

В рамках бизнес-форума FOOD PROM BEVERAGES прошёл дегустационный конкурс «Залаты келіх»

Перспективы развития алкогольной отрасли обсудили на бизнес-форуме «FOOD PROM BEVERAGES»
10 сентября 2024 17:10

Перспективы развития алкогольной отрасли обсудили на бизнес-форуме «FOOD PROM BEVERAGES»

Как выпивать, чтобы застолье не привело к похмелью? Рассказала нутрициолог
02 января 2024 17:41

Как выпивать, чтобы застолье не привело к похмелью? Рассказала нутрициолог

Учёные: алкоголь влияет на скорость старения организма
17 ноября 2023 12:32

Учёные: алкоголь влияет на скорость старения организма