Основная задача – качественно оказать услуги. Как службы ЖКХ взаимодействуют с минчанами?

Еще много лет назад было трудно представить, что можно будет сфотографировать на телефон яму во дворе или надпись на стене, отправить через интернет в определенную службу и таким образом быстро решить проблему. Сегодня практически каждый из нас обращался в службу 115 по звонку, через сайт или мобильное предложение. Но факт в том, что ни один запрос не остается без внимания. Насколько быстро, эффективно выполняются заявки, как меняется динамика обращений и кто понесет ответственность за халатность? Рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Система ЖКХ двигается в сторону населения и делает какие-то встречные шаги. Может быть, вы расскажете подробнее о том, как налаживается это взаимодействие с жителями Минска?

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Действительно, первый тезис, который мы преследуем на протяжении своей работы, – мы сами являемся потребителями. Мы сами живем в городе Минске и пользуемся всеми услугами, которые с нашей стороны оказывает организация жилищно-коммунального хозяйства. Действительно, мы стали больше показывать то, что мы делаем. Наша основная задача – это выполнить качественно и оказать жилищно-коммунальные услуги. Конечно, в открытую различными способами пытаемся общаться – это школа ЖКХ, выездные встречи с жителями. Мы уже пришли в школы к детям, чтобы приучить и рассказать, как нужно беречь свой дом. Мы объявили конкурс на лучший рисунок среди детей. Было подано более 30 заявок из различных учреждений образования. Мы уже подвели итоги, скоро их объявим. Фактически максимально со всех классов людей, со всех групп мы привлекаем для того, чтобы выполнять и показывать то, что мы делаем для города и стараемся сделать его еще краше и лучше. Екатерина Забенько:

Максим Валентинович, наверное, мы можем все-таки гордиться тем, что у нас есть такая служба. Потому что я уверена, что не каждый город, не каждая страна могут себе позволить такой ресурс, где есть единая служба, куда все жители могут отправлять заявки и рассчитывать на то, что они будут выполнены быстро и бесплатно.