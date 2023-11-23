Останки более 700 человек, расстрелянных в годы Великой Отечественной, перезахоронили под Минском

Останки более 700 военнопленных и мирных жителей, расстрелянных и замученных нацистами в годы Великой Отечественной войны, сегодня, 23 ноября, с почестями перезахоронили под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония прошла на территории воинского захоронения в урочище Уручье, где 82 года назад фашисты запустили настоящую фабрику смерти.

В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны были получены сведения об уничтожении более 50 тысяч мирных жителей и военнопленных вблизи деревни Копище. Минувшим летом в результате поисковых работ удалось обнаружить 16 могильных ям.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Отдавая дань памяти тем, кто захоронен в таких местах, замучен зверски в годы Великой Отечественной войны, мы сохраняем память о них. И эту память должны передать нашим потомкам. Если мы этого не сделаем, это зло придет опять на нашу землю. Нацизма быть не должно никогда. Это самое страшное, что было в истории человечества.