В столичном детском саду малыши изучают работу искусственного интеллекта

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В столичном детском саду дошколята с искусственным интеллектом на «ты» – декодируют информацию и даже программируют роботов. Причем знакомятся ребята с серьезной наукой без компьютера.

Лариса Герасимова, заведующий ГУО «Детский сад № 372 г. Минска»:

В 2019 году мы начали реализовывать пилотный проект с Парком высоких технологий «Информатика без розетки». Цель этого проекта – обучение детей мышлению и логике как подготовка к изучению информатики. Отличительная особенность проекта в том, что обучение происходит без использования компьютеров и планшетов.

Маленькие гении быстро проходят лабиринты, знают линейные, циклические и разветвляющиеся алгоритмы. Схемы, карточки и яркие картинки в помощь.