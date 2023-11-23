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В столичном детском саду малыши изучают работу искусственного интеллекта

23 ноября 2023 14:25
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В столичном детском саду малыши изучают работу искусственного интеллекта-1

В столичном детском саду дошколята с искусственным интеллектом на «ты» – декодируют информацию и даже программируют роботов. Причем знакомятся ребята с серьезной наукой без компьютера.

В столичном детском саду малыши изучают работу искусственного интеллекта-4

Лариса Герасимова, заведующий ГУО «Детский сад № 372 г. Минска»:
В 2019 году мы начали реализовывать пилотный проект с Парком высоких технологий «Информатика без розетки». Цель этого проекта обучение детей мышлению и логике как подготовка к изучению информатики. Отличительная особенность проекта в том, что обучение происходит без использования компьютеров и планшетов.

Маленькие гении быстро проходят лабиринты, знают линейные, циклические и разветвляющиеся алгоритмы. Схемы, карточки и яркие картинки в помощь.

Подробности в видео.

# Воспитание детей # общество # Вероника Макаревич # Фотофакт

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