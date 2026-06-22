Новости по тегу #Марина Толстик

Подход применяют комплексный.
Итоги работы за последние пять лет. В целом в Минске все доводимые показатели были выполнены.
По мнению специалистов, причина чаще всего не в финансовых трудностях, а в забывчивости или несвоевременной оплате. В нынешнем году внедрены дополнительные меры, направленные на дальнейшее повышение собираемости платежей.
План составит 470 тысяч квадратных метров, из них 390 тысяч квадратных метров будет выполнено полной заменой асфальтового покрытия.
Для зимы характерными являются два основных направления, как обеспечение бесперебойного оказания услуг отопления и водоснабжения. Расчистка тротуаров, лестниц, посыпка реагентами.
Ежедневно убирали снег более 200 единиц техники. Работы по расчистке территорий продолжаются.
«Средняя заработная плата рабочих по комплексной уборке по итогам работы за 2025 год составила 1700 рублей», – сообщила Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство».
За выходные со столичных улиц вывезли более 55 тысяч кубометров снега. Их обработка противогололедными материалами продолжается.
Также в рамках благоустройства дворов проводится ремонт пешеходных связей. Он охватил более 130 тысяч квадратных метров в сотнях дворов.
Уже ввели в эксплуатацию более 900 тысяч квадратных метров жилья. А до Нового года завершат капремонт еще 32-х домов.
Имеется более 100 средств малой механизации, которая позволит нашим рабочим по комплексной уборке выполнять более качественно и быстро работы по уборке снега.
На каждом предприятии разработаны мероприятия, имеется строгий чек-лист, который включает в себя комплексность подходов. Важным является взаимодействие коммунальных служб в зимний период.
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