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Новости по тегу #Марина Толстик

В 2026 году в столице капитально отремонтируют 141 дом
22 июня 2026 17:45

В 2026 году в столице капитально отремонтируют 141 дом

Более 5 млн кв. м жилья отремонтировано в столице за 5 лет – гендиректор Минского ЖКХ
23 марта 2026 18:01

Более 5 млн кв. м жилья отремонтировано в столице за 5 лет – гендиректор Минского ЖКХ

Собираемость задолженности за ЖКУ с физических лиц в Минске за 2025-й составила 99,7%
17 февраля 2026 08:09

Собираемость задолженности за ЖКУ с физических лиц в Минске за 2025-й составила 99,7%

Сколько метров асфальтового покрытия отремонтируют в 2026-м в Минске? Узнали цифру
16 февраля 2026 18:48

Сколько метров асфальтового покрытия отремонтируют в 2026-м в Минске? Узнали цифру

«Контроль за безопасностью во дворах» – как минские коммунальщики справились с холодами и снегопадами
09 февраля 2026 14:18

«Контроль за безопасностью во дворах» – как минские коммунальщики справились с холодами и снегопадами

Предприятия ЖКХ успешно справились с вызовом природы
12 января 2026 18:33

Предприятия ЖКХ успешно справились с вызовом природы

6 тыс. лопат и более 4,5 тыс. дворов! Усиленный режим. Вся правда о работе столичных коммунальщиков
11 января 2026 19:03

6 тыс. лопат и более 4,5 тыс. дворов! Усиленный режим. Вся правда о работе столичных коммунальщиков

ЖКХ и дорожные службы организовали круглосуточную работу по расчистке улиц в Минске
05 января 2026 10:49

ЖКХ и дорожные службы организовали круглосуточную работу по расчистке улиц в Минске

5,4 млн квадратных метров жилой площади планируют обновить в Минске за пятилетку
12 декабря 2025 17:58

5,4 млн квадратных метров жилой площади планируют обновить в Минске за пятилетку

В Год благоустройства в Минске проходит масштабный капремонт жилья
02 декабря 2025 18:17

В Год благоустройства в Минске проходит масштабный капремонт жилья

115 единиц техники – какие ресурсы выделены на уборку снега, узнали у эксперта
25 ноября 2025 15:55

115 единиц техники – какие ресурсы выделены на уборку снега, узнали у эксперта

От ремонта инженерных систем до подготовки транспорта – как столичные коммунальщики готовились к зиме
25 ноября 2025 06:39

От ремонта инженерных систем до подготовки транспорта – как столичные коммунальщики готовились к зиме