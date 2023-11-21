Моментально передаются на исполнение. Как обрабатывают заявки в контакт-центре ЖКХ?

Еще много лет назад было трудно представить, что можно будет сфотографировать на телефон яму во дворе или надпись на стене, отправить через интернет в определенную службу и таким образом быстро решить проблему. Сегодня практически каждый из нас обращался в службу 115 по звонку, через сайт или мобильное предложение. Но факт в том, что ни один запрос не остается без внимания. Насколько быстро, эффективно выполняются заявки, как меняется динамика обращений и кто понесет ответственность за халатность? Рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Диана Головач, корреспондент:

Холодно в квартире, не работает лифт, не убрали листья во дворе. Сейчас по всем вопросам люди обращаются в службу 115. Самая горячая во всех смыслах пора – начало отопительного сезона. В эти дни количество заявок вырастает в разы, соответственно, больше и жалоб. Людмила Николаевна почувствовала, что батареи греют плохо. Откладывать решение проблемы не стала, сразу же позвонила в службу. Через пару часов работники ЖЭУ уже были у нее.

Людмила Павловская:

Подаем заявки на 115, реакция идет. Реагируют сразу, приезжают, все проверяют, смотрят. Когда соседка нас капитально затопила, сейчас ремонт надо делать, приехали, посмотрели. Все в порядке. Восемь лет назад жители столицы первыми в стране получили возможность обратиться с коммунальной проблемой по короткому номеру в любое время суток. Алгоритм простой: специалист контакт-центра принимает заявку и отправляет ее в определенные службы. Пропала вода – в «Водоканал», отключили свет – к вам направят бригаду из электросетей. После небольшой обкатки служба работает очень слажено.

Алена Данилович, диспетчер ЖЭС № 84 Московского района Минска:

Аварийные заявки передаются моментально на исполнение, особенно всякие залития. А так распечатывается, в первой половине дня если поступает, естественно, на вторую переносится, согласовывается время с жильцами. В зависимости от того, какая проблема, какая заявка. В электронном виде, на самом деле, мне кажется, немножко проще. Поступила заявочка в электронном виде, ты видишь проблему. Если есть какие-то вопросы, можно связаться для уточнения с заявителем, все уточнить. Информацию передают как можно быстрее, от этого зависит срок устранения неполадок. Но бывают моменты, когда заявки не выполняются.