«Будете знать, что происходит в городе». В чём преимущество мобильного приложения 115?

Еще много лет назад было трудно представить, что можно будет сфотографировать на телефон яму во дворе или надпись на стене, отправить через интернет в определенную службу и таким образом быстро решить проблему. Сегодня практически каждый из нас обращался в службу 115 по звонку, через сайт или мобильное предложение. Но факт в том, что ни один запрос не остается без внимания. Насколько быстро, эффективно выполняются заявки, как меняется динамика обращений и кто понесет ответственность за халатность? Рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Количество обращений сократилось Екатерина Забенько, СТВ:

Раньше был буквально шквал заявок, писем и желающих капитально отремонтировать дома. Можно ли говорить о том, что сегодня уже таких претензий меньше становится?

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Я бы сказала, что это уже вошло в систему. У нас есть программа, она составляется на пятилетку. Любой житель интересующий свой адрес может найти на любой площадке информационной в администрации, на предприятии ЖКХ, в городском объединении. Есть обращения, касающиеся сроков, качества. Мы от этого не ушли, но я бы отметила, что количество поступающих обращений сократилось. Екатерина Забенько:

Максим Валентинович, насколько сократилось количество обращений? Я знаю, что, в принципе, динамика меняется периодически, зависит многое от сезонности в том числе. В общем и целом что можем констатировать?

Максим Бардович, директор Центра информационных технологий Мингорисполкома:

Мы констатируем тот факт, что год от года количество заявок, которые поступают в контакт-центр, у нас снижается. Причем снижается где-то на пять-шесть процентов. Если мы еще в 2016 году стартовали с 2 миллионов заявок, то на текущий момент в 2022 году было 1 миллион 778, в 2023 году мы тоже предполагаем, что будет где-то в районе 5 % меньше, чем в прошлом. Есть по некоторым вопросам всплески. Но город активно обращает на это внимание, выделяет средства и решает эти вопросы. Некорректное закрытие заявок сводится к нулю Екатерина Забенько:

Я знаю, что даже служба какая-то существует либо отдельные лица, которые контролируют исполнение либо неисполнение заявок? Максим Бардович:

У нас отдельно есть ЕДС – единая диспетчерская служба. Те заявки которые закрываются нашими организациями – исполнителями, но человек видя итог по заявке, может вернуть ее на доработку. Как только заявка возвращается на доработку, становится контрольной, и уже без службы ЕДС ее не закроют. Мы обзваниваем жителей города Минска, уточняем этот вопрос, действительно ли сделана работа. Заявка будет закрыта только после того, как житель подтвердит, что она выполнена. Трудоемкий процесс, но я скажу, что он очень хорошо влияет на выполнения заявок. Сами жители контролируют процесс их выполнения.

Николай Строк, первый заместитель главы администрации Фрунзенского района Минска:

На примере Фрунзенского района я скажу, что служба 115 и вообще Моя республика 115.бел очень серьезно дисциплинирует. Если у нас в 2022 году было 212 тысяч на сегодня, и в сравнении с 2023 годом – сегодня 163 тысячи. Есть разница. То некорректное закрытие заявок, которое имело место быть, сегодня практически сводится к нулю. Основная масса заявок закрывается в течение дня Екатерина Забенько:

Николай Николаевич, как технически работает заявка от момента принятия до исполнения? Я знаю, что большинство из них устраняется в течение дня. Некоторые, как надписи даже бывает, что в течение 45 минут. Есть ли какие-то регламенты? Николай Строк:

Конечно, решением Мингорисполкома утвержден регламент. Основная масса заявок, конечно, закрывается в течение дня – порядка 90 %. 10 % – это те заявки, которые требуют дополнительного обследования или рассмотрения. В службу 115 можно обратиться несколькими вариантами