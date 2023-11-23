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Минчанин рассказал, как начал коллекционировать велосипеды. У него есть десятки редких экземпляров

23 ноября 2023 14:26
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Наслаждаемся осенним велотуром с Андреем Комоско. Наш сегодняшний гид – коллекционер со стажем. Поиск ценных артефактов больше, чем хобби.

Минчанин рассказал, как начал коллекционировать велосипеды. У него есть десятки редких экземпляров-1

Андрей Комоско, коллекционер и реставратор белорусских велосипедов:
В пятилетнем возрасте мне достался очень ржавый, очень убитый велосипедик, с которого я отковырял свой первый экспонат. Тогда еще я не думал про то, что это будет коллекция серьезная.

Минчанин рассказал, как начал коллекционировать велосипеды. У него есть десятки редких экземпляров-4

Находки, определившие судьбу. Каждая деталь имеет свою богатую историю. Сегодня в его коллекции десятки редких экземпляров.

Подробности в видео.

# Коллекционирование # общество # Вероника Макаревич # Фотофакт

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