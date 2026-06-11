Осенко о сюжете сериала «Голос сердца»: это наши традиционные ценности в другой упаковке

Для телеканала СТВ 11 июня – по-настоящему исторический день. Телекомпания начинает собственную кинематографическую историю. В Минске стартовали съемки многосерийного фильма «Голос сердца». Проект является полностью уникальным продуктом телеканала СТВ и создается в партнерстве с компанией «Центркино» и Национальной киностудией «Беларусьфильм», а также Евгением Арендаревичем, председателем Союза кинематографистов Беларуси. сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известные актеры, захватывающий сюжет, десятки специалистов за кадром и сотни творческих решений, которые превратятся в большое кино. Для телеканала это первый опыт производства сериала такого масштаба. Наша съемочная группа получила эксклюзивный доступ на площадку и увидела то, что обычно остается за кадром.

Белорусский кинематограф сегодня находится на волне подъема. В стране активно обновляются технические базы, заявляют о себе талантливые режиссеры, а отечественные картины все чаще собирают полные залы. Запуск этого сериала - еще один важный шаг в развитии всей индустрии национального кино и прямое выполнение поручения главы государства по масштабной перезагрузке отечественного кинематографа. В Минске стартовали съемки первого телесериала по заказу СТВ.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вся ситуация в том, что в 2025 году при посещении «Беларусьфильма» Президент отметил, почему бы нашим телекомпаниям, нашим национальным СМИ не наладить производство телесериалов у нас на «Беларусьфильме». Поэтому мы действуем с пожеланиями, с поручениями нашего Президента. Это наши традиционные ценности в другой упаковке. Это доброта, вера в человечность, человеколюбие, это честность, порядочность окружающих нас людей. Мы стараемся эти все качества, которые свойственны белорусам, отразить в игре наших актеров. Не тягомотину надо снимать, должно быть современно – Лукашенко в разговоре с Эйсмонтом.

Весь съемочный процесс пройдет исключительно на территории Беларуси – в производстве задействованы четыре основные площадки. Такое решение логично: в нашей стране полностью хватает своих мощностей и ресурсов, чтобы создавать конкурентный продукт без привлечения сторонних специалистов.



