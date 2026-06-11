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Осенко о сюжете сериала «Голос сердца»: это наши традиционные ценности в другой упаковке

11 июня 2026 18:09
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Для телеканала СТВ 11 июня – по-настоящему исторический день. Телекомпания начинает собственную кинематографическую историю. В Минске стартовали съемки многосерийного фильма «Голос сердца». Проект является полностью уникальным продуктом телеканала СТВ и создается в партнерстве с компанией «Центркино» и Национальной киностудией «Беларусьфильм», а также Евгением Арендаревичем, председателем Союза кинематографистов Беларуси. сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известные актеры, захватывающий сюжет, десятки специалистов за кадром и сотни творческих решений, которые превратятся в большое кино. Для телеканала это первый опыт производства сериала такого масштаба. 

Наша съемочная группа получила эксклюзивный доступ на площадку и увидела то, что обычно остается за кадром.

Осенко о сюжете сериала «Голос сердца»: это наши традиционные ценности в другой упаковке -2

Белорусский кинематограф сегодня находится на волне подъема. В стране активно обновляются технические базы, заявляют о себе талантливые режиссеры, а отечественные картины все чаще собирают полные залы. Запуск этого сериала - еще один важный шаг в развитии всей индустрии национального кино и прямое выполнение поручения главы государства по масштабной перезагрузке отечественного кинематографа.

В Минске стартовали съемки первого телесериала по заказу СТВ.

Осенко о сюжете сериала «Голос сердца»: это наши традиционные ценности в другой упаковке -4

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Вся ситуация в том, что в 2025 году при посещении «Беларусьфильма» Президент отметил, почему бы нашим телекомпаниям, нашим национальным СМИ не наладить производство телесериалов у нас на «Беларусьфильме». Поэтому мы действуем с пожеланиями, с поручениями нашего Президента. Это наши традиционные ценности в другой упаковке. Это доброта, вера в человечность, человеколюбие, это честность, порядочность окружающих нас людей. Мы стараемся эти все качества, которые свойственны белорусам, отразить в игре наших актеров. 

Не тягомотину надо снимать, должно быть современно – Лукашенко в разговоре с Эйсмонтом.

Осенко о сюжете сериала «Голос сердца»: это наши традиционные ценности в другой упаковке -6

Весь съемочный процесс пройдет исключительно на территории Беларуси – в производстве задействованы четыре основные площадки. Такое решение логично: в нашей стране полностью хватает своих мощностей и ресурсов, чтобы создавать конкурентный продукт без привлечения сторонних специалистов.

 

Осенко о сюжете сериала «Голос сердца»: это наши традиционные ценности в другой упаковке -8

Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов:
Очень важный сейчас исторический момент того, что наконец наше телевидение снимает телевизионные проекты, которые очень важны и нужны нашему белорусскому зрителю, который откликается в сердце каждого из нас. 

График работы у съемочной группы максимально плотный, ведь качественный результат нужно выдать в сжатые сроки. От первого мотора до финального хлопка по тарелке у создателей совсем немного времени – все съемки планируют завершить меньше чем за месяц.

Подробности в видео.

# Беларусьфильм # Александр Осенко # Евгений Арендаревич # Кино # Сериалы

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