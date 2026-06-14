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Новости по тегу #Сериалы

Новая глава в истории СТВ! Как проходят съемки сериала «Голос сердца» – пообщались со съемочной группой
14 июня 2026 17:25

Новая глава в истории СТВ! Как проходят съемки сериала «Голос сердца» – пообщались со съемочной группой

Осенко о сюжете сериала «Голос сердца»: это наши традиционные ценности в другой упаковке
11 июня 2026 18:09

Осенко о сюжете сериала «Голос сердца»: это наши традиционные ценности в другой упаковке

Что осталось за кадром съемок сериала «Голос сердца»? На СТВ раскрыли подробности
11 июня 2026 18:04

Что осталось за кадром съемок сериала «Голос сердца»? На СТВ раскрыли подробности

В Минске стартовали съемки первого телесериала по заказу СТВ
11 июня 2026 13:56

В Минске стартовали съемки первого телесериала по заказу СТВ

Получили около 17 тыс. заявок! Генеральный продюсер рассказал, как выбирали актёров в сериал «Зумеры
05 ноября 2025 17:37

Получили около 17 тыс. заявок! Генеральный продюсер рассказал, как выбирали актёров в сериал «Зумеры

Почему «Сваты» стали самым популярным сериалом десятилетия? Объясняет врач-психиатр
25 июня 2025 19:28

Почему «Сваты» стали самым популярным сериалом десятилетия? Объясняет врач-психиатр

«Твин Пикс» и все, все, все: эксперты назвали лучшие сериалы 2017 года
05 декабря 2017 09:02

«Твин Пикс» и все, все, все: эксперты назвали лучшие сериалы 2017 года

Создатели «Игры престолов» снимут сериал о Чернобыле
28 июля 2017 10:28

Создатели «Игры престолов» снимут сериал о Чернобыле

Зрители смогут управлять судьбами героев сериалов
07 марта 2017 11:13

Зрители смогут управлять судьбами героев сериалов

Эмми-2016: новый рекорд «Игры престолов» и триумф «Американской истории преступлений»
19 сентября 2016 03:36

Эмми-2016: новый рекорд «Игры престолов» и триумф «Американской истории преступлений»

Насколько опасно увлечение «мыльной оперой» и как не создать «Санта-Барбару» в реальности?
11 сентября 2014 11:28

Насколько опасно увлечение «мыльной оперой» и как не создать «Санта-Барбару» в реальности?