Новости по тегу #Сериалы

Теперь у СТВ еще и собственное сериальное производство. К этому моменту команда шла практически год. И вот начало положено.
«Это доброта, вера в человечность, человеколюбие, это честность, порядочность окружающих нас людей», – отметил гендиректор СТВ.
Главная героиня – бизнес-леди Анна Родионова. После пересадки сердца она перенимает чувства своего донора – медсестры Полины. По сюжету, Анна уезжает в деревню, чтобы расследовать загадочную смерть девушки.
В кадре зрители увидят известных актеров и перспективных новичков.
«В сериале принимают участие непрофессиональные актеры. Для чего мы это делали? Чтобы показать, что наши простые ребята, которые учатся, школьники, или студенты, или работающая молодежь – это все обычные ребята, которые по-своему талантливы».
«Почему он популярен? Потому что он ближе к нам».
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