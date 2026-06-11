В Минске стартовали съемки первого телесериала по заказу СТВ

В Минске стартовали съемки детективной мелодрамы «Голос сердца». Проект создается по заказу телеканала СТВ. Для творческой команды – это дебют в производстве собственного многосерийного художественного контента. Сегодня, 11 июня, на съемочной площадке прозвучала заветная команда – «Камера! Мотор!», а первый дубль ознаменовался культовой кинематографической традицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная героиня телесериала – бизнес-леди Анна Родионова. После пересадки сердца она перенимает чувства своего донора – медсестры Полины. По сюжету, Анна уезжает в деревню, чтобы расследовать загадочную смерть девушки. Там героиня сталкивается с предательством партнеров, ложным обвинением в убийстве и пускается в бега. Но все же Анна находит любовь и полностью меняет свою жизнь.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Работа над созданием телесериала длилась практически год. Вот мы сегодня отмечали, что почти год назад мы познакомились с режиссером нашего будущего сериала. Прорабатывали очень много сценариев, проработано все досконально. Берем в партнеры суперпрофессионалов – это «Центр кино». Наши сопродюсеры с нами и, естественно, «Беларусьфильм». Мы совместно с нашими партнерами сегодня стартуем в съемках телесериала. Для нас это новое все. Я уверен, что мы получим дополнительные компетенции и поставим все это дело на поток.

Проект является полностью уникальным продуктом телеканала СТВ. В ходе подготовки команда отсмотрела около 30 сценариев и провела масштабный кастинг. В кадре зрители увидят известных актеров и перспективных новичков. Сейчас производство идет в плотном графике: съемочный период рассчитан менее чем на месяц.