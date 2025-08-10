Лукашенко: строительная отрасль Беларуси из года в год демонстрирует высокие результаты

Из года в год строительная отрасль Беларуси демонстрирует высокие результаты, сохраняя статус одного из основных драйверов экономики. Это общая заслуга огромного коллектива – подчеркнул Александр Лукашенко, поздравляя работников и ветеранов строительного комплекса страны с профессиональным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши талантливые архитекторы, профессиональному объединению которых в этом году исполняется 90 лет, из поколения в поколение передают лучшие традиции национального зодчества, создавая настоящие шедевры и уникальные имиджевые объекты – мемориалы и памятники, прекрасные культовые сооружения и целые кварталы с необычной застройкой. Трудолюбивые белорусские строители воплощают в жизнь самые креативные идеи и пишут рукотворную историю государства: активными темпами возводят жилье, здания социальной инфраструктуры, современные производства, внедряют инновационные технологии и оригинальные конструкторские решения. Квалификация работников предприятий строительных материалов и качество выпускаемой ими продукции высоко ценятся как в стране, так и за ее пределами. Убежден, что союз творческих идей, профессионального мастерства и железобетонной надежности позволит вам и дальше реализовывать амбициозные проекты и решать сложные задачи.