Бузин: в нашей стране сделано всё, чтобы войны у нас в ближайшее время не было

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Обстановка на границах и вообще на внешнем периметре нашей страны. Особенно берем юг, запад и северо-запад. Она накалена до предела. Вы признанный эксперт в вопросах геополитики и национальной безопасности. К чему я веду? Вы депутат Палаты представителей, встречаетесь с населением. Волнует ли это на самом деле наше население?

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Именно вопросы национальной безопасности были в приоритете в моей тогда избирательной кампании. Ничего не поменялось сегодня. Людей очень интересует вопрос, его задают очень часто (в последнее время реже), буквально год-полтора назад: а будет ли война? Поверьте, такой вопрос тоже задают. И нам, депутатам, приходится в том числе рассказывать, что будет, а будет ли. Но мой ответ следующий: в нашей стране сделано все, чтобы войны у нас в ближайшее время не было. Все делает государство, все делает Президент, все делают соответствующие структуры обеспечения национальной безопасности. Только внешние факторы могут как-то повлиять на результат. Но здесь необходимо добавить, что те шаги, в частности размещение на нашей территории ядерного оружия… Ведь как нас за это клевали? Как нам рассказывали, что мы там что-то нарушаем и так далее?