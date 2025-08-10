Бузин: в нашей стране сделано всё, чтобы войны у нас в ближайшее время не было
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Обстановка на границах и вообще на внешнем периметре нашей страны. Особенно берем юг, запад и северо-запад. Она накалена до предела. Вы признанный эксперт в вопросах геополитики и национальной безопасности.
К чему я веду? Вы депутат Палаты представителей, встречаетесь с населением. Волнует ли это на самом деле наше население?
Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Именно вопросы национальной безопасности были в приоритете в моей тогда избирательной кампании. Ничего не поменялось сегодня.
Людей очень интересует вопрос, его задают очень часто (в последнее время реже), буквально год-полтора назад: а будет ли война? Поверьте, такой вопрос тоже задают. И нам, депутатам, приходится в том числе рассказывать, что будет, а будет ли. Но мой ответ следующий: в нашей стране сделано все, чтобы войны у нас в ближайшее время не было.
Все делает государство, все делает Президент, все делают соответствующие структуры обеспечения национальной безопасности. Только внешние факторы могут как-то повлиять на результат.
Но здесь необходимо добавить, что те шаги, в частности размещение на нашей территории ядерного оружия… Ведь как нас за это клевали? Как нам рассказывали, что мы там что-то нарушаем и так далее?
Александр Осенко:
Да мало ли что они клюют.
Николай Бузин:
Надо же объяснить почему. Ведь есть различные подходы, но нет ни одной страны в мире, обладающей ядерным оружием, на которую напали бы.
Мы очень взвешенно подходим к вопросам обеспечения национальной безопасности. И слово «асимметрия», к которому и я имел когда-то отношение, объясняя и доказывая, что это такое и как это надо делать, в нашей Военной доктрине и в нашей военной науке позволяет нейтрализовать практически все угрозы, которые есть. Мы минимальными финансовыми вливаниями решаем серьезные задачи. Моя главная идея, которую я всегда пытаюсь донести до них, что мы каждый на собственном месте обеспечиваем национальную безопасность.
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