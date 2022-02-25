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«Расширился спектр реабилитационных услуг». В Жодино открыли детскую поликлинику с двумя бассейнами

25 февраля 2022 14:50
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Новости Беларуси. Электронная очередь и современное медицинское оборудование. В Минской области ввели в эксплуатацию новый объект здравоохранения. В Жодино открыли детскую городскую поликлинику. Есть два бассейна, водолечебница, стоматология и диагностические кабинеты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Расширился спектр реабилитационных услуг». В Жодино открыли детскую поликлинику с двумя бассейнами-1

Для жителей города это долгожданное событие. Медучреждение рассчитано на 300 посещений в смену. Здесь уже принимают маленьких пациентов.

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«Расширился спектр реабилитационных услуг». В Жодино открыли детскую поликлинику с двумя бассейнами-4

В новой поликлинике созданы комфортные условия для оказания разноплановой медпомощи. Отделения педиатрии, стоматологии, а также диагностические и процедурные кабинеты оснащены самым современным оборудованием. Предусмотрена электронная очередь.

«Расширился спектр реабилитационных услуг». В Жодино открыли детскую поликлинику с двумя бассейнами-7

Татьяна Никифорова, главный врач Жодинской центральной городской больницы:
Мы имеем два высококлассных аппарата УЗИ, один экспертного класса, второй – высокого. Эти аппараты имеют высочайшую разрешительную способность и позволяют увидеть отклонения от нормы на самой ранней, зачаточной стадии. У нас чудесная видеоэндоскопическая стойка.

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Поликлиника укомплектована узкими специалистами. Это кабинет отоларинголога. Новейшее оборудование: лор-комбайн, аудиологическая установка.

«Расширился спектр реабилитационных услуг». В Жодино открыли детскую поликлинику с двумя бассейнами-10

Максим Буксанов, врач-отоларинголог Жодинской центральной городской больницы:
Благодаря возможности эндоскопии мы сможем точнее и быстрее устанавливать диагнозы и назначать адекватное лечение.

«Расширился спектр реабилитационных услуг». В Жодино открыли детскую поликлинику с двумя бассейнами-13

Анна Куртасова, корреспондент:
В новом здании детской поликлиники расширился спектр реабилитационных услуг. Предусмотрены водолечебница, зал ЛФК, два бассейна. Также оборудована соляная комната для спелеолечения.

Кроме того, в поликлинике оборудовали учебный класс для медработников. Также в поликлинике будут функционировать кабинет здоровья подростков и молодежи, фитобар, центр раннего вмешательства.

# Учреждения здравоохранения # общество # Анна Куртасова # Татьяна Никифорова # Максим Буксанов # Фотофакт

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