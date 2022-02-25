«Расширился спектр реабилитационных услуг». В Жодино открыли детскую поликлинику с двумя бассейнами

Новости Беларуси. Электронная очередь и современное медицинское оборудование. В Минской области ввели в эксплуатацию новый объект здравоохранения. В Жодино открыли детскую городскую поликлинику. Есть два бассейна, водолечебница, стоматология и диагностические кабинеты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Для жителей города это долгожданное событие. Медучреждение рассчитано на 300 посещений в смену. Здесь уже принимают маленьких пациентов. Пиневич на открытии поликлиники в Жодино: есть ряд городов, которые будут получать медицинскую помощь в этом учреждении – читайте здесь.

В новой поликлинике созданы комфортные условия для оказания разноплановой медпомощи. Отделения педиатрии, стоматологии, а также диагностические и процедурные кабинеты оснащены самым современным оборудованием. Предусмотрена электронная очередь.

Татьяна Никифорова, главный врач Жодинской центральной городской больницы:

Мы имеем два высококлассных аппарата УЗИ, один экспертного класса, второй – высокого. Эти аппараты имеют высочайшую разрешительную способность и позволяют увидеть отклонения от нормы на самой ранней, зачаточной стадии. У нас чудесная видеоэндоскопическая стойка. «Вызывает только позитивные эмоции». Турчин о развитии медицинской инфраструктуры в Минской области. Подробности здесь. Поликлиника укомплектована узкими специалистами. Это кабинет отоларинголога. Новейшее оборудование: лор-комбайн, аудиологическая установка.

Максим Буксанов, врач-отоларинголог Жодинской центральной городской больницы:

Благодаря возможности эндоскопии мы сможем точнее и быстрее устанавливать диагнозы и назначать адекватное лечение.